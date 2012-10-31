洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
中国女留学生江歌遇害案告破 嫌犯系其室友的前男友
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 来源：北京青年报 2016-11-25 10:31
分享到：

　　11月3日凌晨，中国留学生江歌在日本中野家中遇害，事发后日本警方对案件进行调查，24日晚间，日本警方对外通报称，以杀人罪对中国籍男性留学生陈世峰发布逮捕令，指控其杀害了中国女留学生江歌。日本警方也证实了江歌母亲的怀疑，犯罪嫌疑人陈世峰正是江歌室友的前男友。

　　嫌犯此前已因威胁罪被捕

　　24日，北京青年报记者从日本警方处得知，日本警方已经通过调查确认犯罪嫌疑人身份，并向法院申请发行对嫌疑人的逮捕令，案件仍在调查中。

　　据日本警视厅“组织犯罪对策2课”调查，犯罪嫌疑人为与江歌同住女孩刘鑫的熟人陈世峰。在案发数月前，犯罪嫌疑人陈世峰曾与刘鑫共同居住在板桥区的一所公寓。由于两人之间发生矛盾，刘鑫搬至位于中野的江歌住处。

　　据日本警方消息，事实上，陈世峰早在江歌遇害后4天便被警方逮捕，当时是11月7日，日本警方逮捕陈世峰的理由是他曾威胁过刘鑫。在此期间，日本警方对陈世峰与江歌案之间是否有联系展开了调查。

　　调查持续到24日，日本警方终于以“杀人嫌疑”对陈世峰发布另一张逮捕令，明确将其定为“江歌遇害案”的嫌犯。

　　嫌犯同为中国留学生

　　24日午间，江歌母亲也收到了日本警方的通知。早在此前，江歌母亲便通过微博对外公开怀疑，称杀害江歌的凶手是刘鑫的前男友。江歌母亲称刘鑫之所以搬来与江歌同住，就是因为前男友的骚扰和威胁。

　　北青报记者了解到，嫌犯陈世峰今年25岁，是来自中国的留学生，在日本大东文化大学就读硕士一年级。

　　据日本警方此前公布的细节，江歌遇害前曾在门外与一名男性争吵。而刘鑫在案发后曾对北青报记者称，她不知道当时与江歌争吵的人是谁。

　　24日，日本警方公布嫌犯为陈世峰，并公布嫌犯与刘鑫的关系后，北青报记者再次询问刘鑫：“是否知道当天在门外的就是陈世峰？”

　　刘鑫回答是：“我只是把该说的都说了才破的案”。

　　江歌遇害时头部遭利刃砍伤

　　江歌遇害案发生于日本时间11月3日凌晨，江歌在其租住的公寓中被杀害。案发前15分钟，江歌还曾报警称公寓外有可疑人物，但当警方赶到时，江歌却已倒在血泊中。日本警方公布，江歌头部遭利刃砍伤，在被送往医院不久后伤重不治身亡。

　　遇害的女留学生江歌来自青岛，正在日本法政大学读研究生。案发前，江歌与刘鑫共同租房居住，两人租住的公寓位于东京中野区中野6丁目。

　　两名女孩的共同朋友曾对北青报记者称，江歌与刘鑫两人感情亲近要好，11月2日两人还曾一起外出，案发之前也是一起回的家。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·坐月子遭遇肺栓塞 二孩妈妈产后第7天猝死家中
  • ·残疾人双补贴申请最后一天 符合条件的市民抓紧了
  • ·20岁大学男生爱形象猛挤嘴角痘痘 差点丢了命
    		•
    注意这几点浴室墙砖能“防脱”
    注意这几点浴室墙砖能“防脱”
    天冷怎么办？六招赶走室内寒流
        近几日，天气渐渐变冷，据说北方部分地区已迎来初雪，而地处南方的成都，虽说没有寒冰冷雪，但由于室内没有...
  • ·国土部五措施鼓励城镇低效用地再开发
  • ·［房产］去库存加快 35城商品住宅存销比接近历史最低
  • ·［房产］97％受访城市年轻人表示身边人买房要靠父母
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新定位 新机遇 新使命—— 省第十次党...
  • 今日至26日，洛阳火车站15趟列车临时停运
  • 河南老君山降雪 两千米绝壁道观一夜白...
  • 洛阳大雪致1245人受灾 直接经济损失21...
  • 山西文物频繁被盗 琉璃精品被从墙上割下
  • 寒潮来袭 长江江面烟波浩渺
  • 北京通州发掘出汉代古城 千余年前即是...
  • 洛阳市考古工作者研发出考古“神器”
  • 女童捡铁片玩手指被卡 牙医电钻摘“紧...
  • 教师以裸照威胁强奸学生:必须再发生八...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    历史影像中的新西兰华人
    死亡如此之近 伊拉克摩...
    遇见寒潮中的温暖“天使”
    高云翔董璇全家福照首...
    精彩热帖

    隋唐雪景人像摄影

    雪的质感

    靓丽雪景

    雪后寒冰
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨幂拍大片秀长美腿

    刘涛精致美颜秀锁骨

    台湾“千年一遇美女”

    关晓彤曝公益大片
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605