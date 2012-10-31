11月3日凌晨，中国留学生江歌在日本中野家中遇害，事发后日本警方对案件进行调查，24日晚间，日本警方对外通报称，以杀人罪对中国籍男性留学生陈世峰发布逮捕令，指控其杀害了中国女留学生江歌。日本警方也证实了江歌母亲的怀疑，犯罪嫌疑人陈世峰正是江歌室友的前男友。

嫌犯此前已因威胁罪被捕

24日，北京青年报记者从日本警方处得知，日本警方已经通过调查确认犯罪嫌疑人身份，并向法院申请发行对嫌疑人的逮捕令，案件仍在调查中。

据日本警视厅“组织犯罪对策2课”调查，犯罪嫌疑人为与江歌同住女孩刘鑫的熟人陈世峰。在案发数月前，犯罪嫌疑人陈世峰曾与刘鑫共同居住在板桥区的一所公寓。由于两人之间发生矛盾，刘鑫搬至位于中野的江歌住处。

据日本警方消息，事实上，陈世峰早在江歌遇害后4天便被警方逮捕，当时是11月7日，日本警方逮捕陈世峰的理由是他曾威胁过刘鑫。在此期间，日本警方对陈世峰与江歌案之间是否有联系展开了调查。

调查持续到24日，日本警方终于以“杀人嫌疑”对陈世峰发布另一张逮捕令，明确将其定为“江歌遇害案”的嫌犯。

嫌犯同为中国留学生

24日午间，江歌母亲也收到了日本警方的通知。早在此前，江歌母亲便通过微博对外公开怀疑，称杀害江歌的凶手是刘鑫的前男友。江歌母亲称刘鑫之所以搬来与江歌同住，就是因为前男友的骚扰和威胁。

北青报记者了解到，嫌犯陈世峰今年25岁，是来自中国的留学生，在日本大东文化大学就读硕士一年级。

据日本警方此前公布的细节，江歌遇害前曾在门外与一名男性争吵。而刘鑫在案发后曾对北青报记者称，她不知道当时与江歌争吵的人是谁。

24日，日本警方公布嫌犯为陈世峰，并公布嫌犯与刘鑫的关系后，北青报记者再次询问刘鑫：“是否知道当天在门外的就是陈世峰？”

刘鑫回答是：“我只是把该说的都说了才破的案”。

江歌遇害时头部遭利刃砍伤

江歌遇害案发生于日本时间11月3日凌晨，江歌在其租住的公寓中被杀害。案发前15分钟，江歌还曾报警称公寓外有可疑人物，但当警方赶到时，江歌却已倒在血泊中。日本警方公布，江歌头部遭利刃砍伤，在被送往医院不久后伤重不治身亡。

遇害的女留学生江歌来自青岛，正在日本法政大学读研究生。案发前，江歌与刘鑫共同租房居住，两人租住的公寓位于东京中野区中野6丁目。

两名女孩的共同朋友曾对北青报记者称，江歌与刘鑫两人感情亲近要好，11月2日两人还曾一起外出，案发之前也是一起回的家。