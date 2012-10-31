原标题：考古最新发现！秦始皇陵里竟然有个“动物世界”

秦始皇陵博物院总工程师周铁日前表示，在对秦始皇陵最新钻探工作中，通过对道路系统的局部发掘，考古人员已基本了解陵区的大体结构。专家还发现了大量陪葬坑，有的陪葬坑面积甚至达几千平方米。

发现400多座陪葬坑大量石制盔甲

周铁表示，在秦始皇陵园内已发现大大小小的陪葬坑400余座，在周边又发现了几十座小型墓葬和陪葬坑。在目前已发掘的陪葬坑里，基本以陶制品为主。

△秦始皇陵/资料图

在秦始皇陵的陵区外围，考古人员还发现了大量的盔甲、胄等，且都为石制。专家表示，石制物品不仅沉重而且很脆，应该不是用于实战。这些与当时秦兵相同配置的石制品的真实作用是什么，还有待进一步的研究。

陵墓内惊现“动物世界”随葬动物达数千件

同时，令一项对秦始皇陵新的考古发现也在近日公布：秦始皇陵内发现各类动物数千件，是目前发现动物种类最多的中国帝王陵。

“秦始皇陵出土种类丰富的动物，包括真实动物随葬和以陶、铜模拟的动物，”秦始皇帝陵博物院副研究武丽娜认为，这在一定程度上反映了秦人在日常生活中积累经验，逐渐掌握了各类动物的习性，并学会了驯养与利用。

△秦始皇兵马俑/资料图

据初步统计，秦始皇陵出土的各类动物以马的数量最多，包括兵马俑一、二、三号坑出土的陶马、铜车马坑出土的铜马以及马厩坑出土的马骨三大类。其次数量较多的是珍禽异兽及水禽，以及出土后大量尚待鉴定的动物骨骼。

武丽娜表示，经历年考古发掘与研究，珍禽异兽坑曾出土鹿、麂类食草动物，及一些杂食动物；水禽坑中共计出土青铜禽46件，其中鹤6件、天鹅20件，其余为鸿雁等禽类；上焦村秦墓则出土有蚌贝饰件、羊骨、鸡骨，陵北部分陪葬墓出土有珍珠；陵园外城北侧一号大型陪葬坑出土10余种禽、兽、鱼鳖的残骨等。

从用于食用到娱乐的“动物世界”

古人重视死后的地下世界，讲究事死如事生。古代人丧葬理念多有陪葬动物的习俗，古代埃及也有木乃伊猫、狗、鳄鱼等出土。古代中国帝王的地下世界里自然缺不了用于食用或娱乐的“动物世界”。

△秦始皇陵/资料图

考古证实，秦代对动物的利用至少达到12种。马是一种战略资源，因此占有特别地位；鹿、麂是野生动物，是体现狩猎行为的产品；鱼鳖、鸡羊属于可食用动物；蚌贝等属于装饰品。天鹅、鹤等禽类动物较为罕见，在陵园7号坑展现的是人驯养禽类动物的场景，表现出人与禽类动物、自然环境和谐相处的画面。

△秦始皇兵马俑/资料图

无疑，在2000年前的秦代，人们驯养动物的种类不但增加很多，而且驯养动物的目的也从获取肉食资源和祭祀扩展到休闲娱乐的精神领域。当然，一些动物骨骼因残毁严重，出土后没有鉴定，仍有待进一步保护和研究。

陕西省秦俑学研究会副会长、秦始皇帝陵博物院院长侯宁彬说，人与动物自古难舍难分，动物世界与人类世界是相辅相成的。相较于古人的认知水平，如今的生物多样性保护等理念在动物考古学兴起后应当大力倡导。