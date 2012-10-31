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4个省份已取消职称外语考试 被指成严重违纪重灾区
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-11-24 16:01
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　　设立20多年4个省份已取消多地仍在观望

　　职称外语(课程)考试设立20多年来，一直伴随着“一刀切”“鸡肋”等质疑。今年3月中央出台的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》中明确，突出用人主体在职称评审中的主导作用，合理界定和下放职称评审权限，推动高校、科研院所和国有企业自主评审；对职称外语和计算机应用能力考试不作统一要求。记者采访了解到，目前，全国至少已有4个省份取消了职称外语考试的硬性要求，多数地区和单位仍在等待观望。

　　现象

　　平均每年百万人报考

　　“如果凭资历与业务能力，我评副高肯定没问题，但就是卡在职称英语(精品课)上了。”马俊说。职称评定的背后是收入与晋升，相比副高职称的同事，马俊每月的工资少近1000元。同时，职称低也曾多次制约了他的职务晋升。

　　全国职称外语考试，是我国企事业单位专业技术人员晋升职称的一道“硬杠杠”。除少数符合免考条件的群体外，大部分企事业单位职工都需要通过相应等级的职称外语考试，才具备申报相应职称的前提条件。多年来，平均每年都有约百万人报考职称外语。

　　乱象

　　成为严重违纪重灾区

　　记者了解到，这项让不少人头痛的考试，始于上世纪90年代。1990年11月，随着全国企事业单位首次开展专业技术职务评聘，原人事部出台《企事业单位评聘专业技术职务若干问题暂行规定》提出，评聘专业技术职务须严格坚持专业技术职务试行条例所规定的能力、业绩、相应的外语水平等基本任职条件。

　　在各省区市职称外语等级考试试点基础上，原人事部规定从1999年开始，全国统一职称外语等级考试，并要求专业技术人员担任或晋升相应专业技术职务，必须取得相应职称外语统一考试合格证书。

　　作为职称评定“敲门砖”，职称外语考试成为部分机构与个人的摇钱树，滋生各种乱象。考前，各类“保过”培训信息满天飞，有的培训班甚至公开指导作弊；考中，代考、传送试题答案等舞弊行为屡禁不止；考后，掌握考生个人准确信息的机构声称可以“网上修改成绩”。湖南省人事考试院去年通报显示，两年内全省人事考试中存在严重违纪考生共3168名，其中职称外语考试就有1841人，成为严重违纪重灾区。

　　政策

　　4省明确不作统一要求

　　近年来，取消职称外语的呼声越来越高。国家陆续出台政策，明确对乡村教师、县级及以下医务人员职称评审，外语成绩不作刚性要求。中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》中明确，对职称外语考试不作统一要求。这项政策明确半年后，各地落实情况如何？

　　记者采访发现，目前至少已有北京、广东、河南、山东4个省份和浙江温州出台政策，明确“职称外语不作统一要求”或“职称外语不作为职务评审必备条件”。此外，山西、江西、吉林长春、江苏常州等地提出，申报中级及以下专业技术资格不作职称外语要求。

　　记者致电北京市人社局，相关工作人员回复称，按照往年惯例，职称外语考试一般在12月报名，来年3月考试，“如何取消职称外语考试，目前还没有具体文件出台”。不过，北京市中小学教师今年已取消职称外语和计算机应用能力考试要求。北京师大二附中体美处主任李伟说，学校组织教师申报职称时，已不需要提供职称外语的考试成绩了。

　　一位地方高校人事部门负责人告诉记者，尽管中央已有明确政策，但目前职称评审中，他们仍然不敢轻易取消职称外语水平要求。因为现在教育部门与学校对教授级高级职称都有人数限制，符合条件人员远比职数多。

　　“在此背景下，职称外语考试相当于设定一道门槛，将外语水平不达标的一部分群体自动挡在评审之外。”这位负责人说，取消职称外语后，有限的职数如何评选分配将进一步成为难题。

　　中国人事科学研究院原院长吴江说：“过去职称评审标准、程序要求都是全国统一的，现在中央规定‘由用人主体主导’，但对如何确定‘用人主体’、如何具体落实没有统一要求，因此多数省份仍在等待观望。”

　　据新华社

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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