韩国总统府青瓦台发言人郑然国22日说，总统朴槿惠当天签署一项关于启动独立检察组调查“闺蜜门”的法案。这意味着该法案清除全部障碍，定于23日生效。

一家法院22日表示，针对此案的首次听证会将于下月举行。

法案获签字生效

韩国内阁22日批准一项关于启动独立检察组调查“闺蜜门”的法案，即《任命独立检察官调查朴槿惠政府亲信弄权干政案的法案》，简称《独检法》。

本月早些时候，这项法案在韩国国会获投票通过。据韩联社报道，22日召开的内阁会议批准这项法案，而总统朴槿惠并未出席会议。自从“闺蜜门”风波以来，朴槿惠已经连续6周没有出席内阁会议。

一些人随即担心，尽管青瓦台方面透露朴槿惠会在这项法案上签字，但是仍然存在她拒绝签字的可能性。

不过，朴槿惠22日晚些时候签署了这项法案，打消了这部分人群的疑虑。获总统签署后，法案定于23日正式生效。

根据这项法案，两大在野党共同民主党、国民之党将推荐两名独立检察官候选人，由总统任命其中一人为独立检察官。加上4名独立检察官助理、20名派遣检察官、40名调查官，独立检查组规模约为105人。独立检查组将有20天时间进行准备工作，接下来有70天进行调查；如果获得总统批准，调查时间可再延长30天。

下月召开听证会

韩国首尔中央地方法院22日说，针对“闺蜜门”案件的首次听证会将于12月13日举行。

检方20日对“闺蜜门”事件当事人崔顺实、前青瓦台政策调整首席秘书安钟范和朴槿惠前附属秘书郑虎成提起诉讼，罪名包括滥用职权、强迫交易未遂和泄露公务机密。

由于法律并不强制要求这3名被告出席首次听证会，韩国媒体普遍预期他们届时不会现身，而主要由律师团队与控方展开初步交锋。

一名高级检察官22日表示，有必要对朴槿惠展开“面对面”问询，以便查明真相。不过，朴槿惠先前一直拒绝回应检方这一要求。检方表示，根据宪法赋予总统免遭起诉的豁免权，检方虽然不能直接起诉朴槿惠，但不会放弃对她的调查。

首尔中央地方检察厅20日公布有关“闺蜜门”的初步调查结果，怀疑朴槿惠是崔顺实等3名嫌疑人的“同犯”，与他们“共谋”。朴槿惠的辩护律师柳荣夏当天回应称，朴槿惠方面不能接受检方的说法，并指责检方调查完全出于“想象和臆测”。

处方药再起风波

检方22日说，已经着手调查朴槿惠涉嫌以崔顺实姐妹的名义开具处方药一案。

据保健福祉部检举，崔顺实及其姐姐崔顺得的2011年至2014年病例显示，朴槿惠涉嫌以两人名义接受药物注射，总统府护士也曾在采取朴槿惠血液样本后以崔顺实名义送交检测。

在这起案件中，绿十字医院院长金相万(音译)涉嫌伪造病例、未经诊察而开具处方药，违反医疗法。金相万已经表明辞去院长职务的意向。

共同民主党议员金相熙(音译)援引医保机构的数据称，青瓦台2014年3月和2016年8月从绿十字医院购买了2000万韩元(约合11.7万元人民币)的药品，包括营养注射药和护肤药物。不少人怀疑，这些药物均为朴槿惠所用。

青瓦台方面22日回应称，这些药物是根据总统府医务团队意见、合法采购而得，属于提供给包括安保人员在内的总统府员工的“医疗服务”。(杨舒怡)(新华社专特稿)