白玉谁家郎？回车渡天津。

看花东陌上，惊动洛阳人。

——唐·李白《洛阳陌》

李白(公元701年至公元762年)，字太白，号青莲居士，又号“谪仙人”，是唐代伟大的浪漫主义诗人，被后人誉为“诗仙”，与杜甫并称为“李杜”，为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别，李白与杜甫又合称“大李杜”。其人爽朗大方，爱饮酒作诗，喜交友。

李白代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》等。

在《乐府诗集》中，梁简文帝、沈约、庚肩吾、徐陵等皆作《洛阳道》，写洛阳士女游乐之事。李白始题《洛阳陌》。萧士赟云：“《乐府遗声》都邑三十四曲有《洛阳陌》。”李白诗沿用乐府题旨，当作于开元二十三年(公元735年)游洛阳时。

“白玉谁家郎”借用了西晋文人潘岳在洛阳道上的风流韵事，潘岳又叫潘安，潘安之美有多处记载，刘孝标注引《语林》：“安仁至美，每行，老妪以果掷之满车。”这也就是著名的“掷果盈车”的来历。

“看花东陌上，惊动洛阳人”描绘出白玉郎本不想惊动世人，观赏桃李花美时却惊动洛阳人的热闹景象，可谓春风得意。“东陌”是洛阳城东的大道，那里桃李成行，每到阳春时节，城中男女多去那里游乐赏花。

天津即“天津桥”，在今洛阳桥附近。隋唐时，“天津桥”除了作为连接洛河两岸的交通要道，还是洛阳城中的风景胜地，唐代诗人苏颋(tǐng)在《杂曲歌辞·长相思》中道：“君不见天津桥下东流水，南望龙门北朝市。”所以说，唐人多喜欢于桥上闲步顾盼周围美景，而在桥上行走也成为期望获得人群关注的一种方式。李白提到这个高车轩驾中的如玉少年，那种魏晋风流般的行为举止，正是其希望获得满城惊动效果的传神写照。

《洛阳陌》间接地写城东桃李花美，熙熙攘攘，观赏人数众多。虽然诗中没有具体描绘“白玉郎”的美貌，而是写白玉郎在东陌看花时惊动了洛阳人，以此赞美洛阳的春景和游人的热闹景象，令人流连忘返，通过“谁家郎”的春风得意与诗人作鲜明对比，隐隐流露出诗人壮志难酬、怀才不遇的凄凉。 (蝶祎)