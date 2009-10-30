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张衡：仰望星空的“科圣” （河洛自古传“匠心”）
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  经典洛阳  >  河洛广记      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-24 10:20
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　　初冬时节，驱车来到伊滨区佃庄镇朱圪垱村西北角，在青青麦苗的映衬下，一座雄浑壮观的夯土台跃入眼帘，这就是我国现存最早的天文观测台的遗址。

　　这里是汉魏故城遗址的南端，东汉天文学家张衡就是在这儿观测天象的。虽历经千年风雨，有关张衡及其科学发明还在被口口相传。

　　诸多成就完成于洛阳

　　世界上第一台候风地动仪、第一架飞行器、第一辆指南车……这些“世界第一”，都出自张衡之手。

　　张衡，公元78年出生于南阳西鄂(今南阳市石桥镇)。他虽然出生于南阳，但一生之重要成就皆在洛阳完成。

　　《后汉书·张衡传》记载：“衡少善属文，游于三辅，因入京师，观太学，遂通五经，贯六艺。虽才高于世，而无骄尚之情……衡善机巧，尤致思于天文阴阳历算。安帝雅闻衡善术学，公车特征拜郎中，再迁为太史令。遂乃研核阴阳，妙尽璇机之正，作浑天仪，著《灵宪》《算罔论》，言甚详明。”

　　17岁那年，勤奋好学，对天文、哲学、地理都很精通的张衡来到洛阳，游览了洛阳的山川风物，并多次到东汉的最高学府太学参观。

　　张衡实际上是有做官才能的，比如任河间相期间，他严整法纪，打击豪强，颇有政绩，但他对做官不太热衷，对器械制造颇有巧思，尤其在天文、气象和历法的推算等方面很有造诣。汉安帝听说他擅长术数，派公车征召他，任命他为郎中，后来迁升为太史令，掌管天文、历法、朝廷祀典等事务。

　　东汉时期，太史令不再负责记录史事、撰史及修史工作，而主要掌管天文、历数，岁末上报新年历等。太史令署实际上就相当于“科学院”，张衡相当于“科学院”院长，正是在太史令这个职位上，他得以发挥自己专长，完成了很多重大科研工作。

　　潜心研究，成世界地动仪“鼻祖”

　　东汉时期，全国各地不时有地震发生，造成很大破坏，也影响了当时的社会稳定。鉴于此，张衡下决心研究地震。

　　经过多年潜心研究，公元132年，张衡发明了世界上第一台测定地震方位的候风地动仪。

　　《后汉书·张衡传》记载，地动仪用精铜铸成，圆径八尺，顶盖凸起，形如酒樽，用篆文山龟鸟兽的形象装饰。中有大柱，傍行八道，安关闭发动之机。它有八个方位，每个方位上均有一条口含铜珠的龙，在每条龙的下方都有一只蟾蜍与其对应。任何一方如有地震发生，该方向龙口所含铜珠即落入蟾蜍口中，由此便可测出发生地震的方向。

　　公元138年的一天，地动仪西方的龙嘴铜球忽然落下，负责观察的人急忙上报了皇帝，但当时的洛阳一点儿也没有震感，于是很多人怀疑地动仪的准确性，当大家争论不休时，千里之外的陇西上报发生了地震，大家于是信服。

　　主持灵台仰望星空

　　灵台是东汉的国家天文观测台，也是当时最大的天文台，是太史令的下属机构。它始建于东汉光武帝建武中元元年(公元56年)，距今已有1900多年的历史，一直沿用到西晋，毁于西晋末年的战乱。

　　灵台的工作人员分工明确，分别有观测大气、风、日、月和星辰的。如此规模的天文观测台，在当时世界上极其少见。

　　浑天仪是“自动装置”，能按时刻自己转动。该仪器结合计时的仪器滴漏壶，利用壶中滴水的力量来推动齿轮，再带动浑天仪运转。通过选择适当的齿轮个数，使浑天仪一昼夜转动一周，将日月星辰运行等天象变化形象地演示出来。

　　张衡制成浑天仪后，把它安装在灵台的一间密室里。为验证浑天仪的精确度，他让一个人在室内看着浑天仪，让另一个人站在灵台上观察天象。结果，浑天仪显示的结果同天象完全相符。

　　除了发明各种仪器，张衡还系统表达了自己的天文学理论，讨论了宇宙起源问题，他认为“宇之表无极，宙之端无穷”，即宇宙具有无限性。他还观测和记录了2500颗恒星，关注月食发生原因，认为月亮本身不会发光，是太阳光照到月亮上才产生光亮。

　　因张衡在科学上的杰出成就，后世称张衡为“科圣”。为纪念张衡在天文学上的成就，月球背面的一座环形山被命名为“张衡环形山”，小行星1802被命名为“张衡星”。

　　站在灵台遗址上回望，缅怀张衡，这个一生将目光投向辽阔苍穹，一生都在探索客观世界，追问世界终极存在的智者，让人肃然起敬，他对科学精益求精的工匠精神影响着一代又一代人。（洛阳日报记者 常书香）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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