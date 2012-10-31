新华社北京11月23日专电(记者 毛伟豪)针对近日网传的因北京水质污染造成淡水活鱼大量下架等说法，北京市食品药品监督管理局相关负责人23日表示，北京市水产品抽检合格率达九成以上，网上关于北京市水质污染、水体污染导致淡水鱼污染的传闻不可信。

23日有媒体报道称，包括家乐福、沃尔玛、永辉、物美在内的20家大型超市门店中只有4家店的工作人员表示店内有活河鱼，其余绝大部分超市都表示近期店内停售活河鱼，包括草鱼、鲤鱼、鲫鱼等品种。目前不少超市的水产品区域的鱼缸基本清空，有工作人员称短时间内超市也不会再有活河鱼。

该报道引起网民热议。一些网民猜测超市集体下架活河鱼是因为发生了重大食品安全事故，还有网民认为北京和外埠的水质遭到了严重污染，导致活河鱼检验不合格。

对此，北京市食药监局新闻发言人唐云华称，北京市没有发生因水质污染导致淡水鱼污染的问题。今年以来，北京市水产品抽检合格率保持在90%以上。记者了解到，按照国家食药监局统一部署，北京近期正在开展畜禽、蛋、水产品抗生素禁用化合物及兽药残留超标专项整治工作。

北京大红门京深海鲜批发市场有限公司负责人表示，作为最大的进京水产品源头之一，市场批发量占全市高档鱼类的70%、普通鱼类的30%以上，每天供应本市水产30吨以上。除接受政府监管部门高密度的抽检外，市场还每天开展自检。近年来食品安全状况良好，市场稳定，供应量充足。

据了解，从今年4、5月份起，北京市沃尔玛、家乐福、物美、永辉超市等超市的部分门店已陆续停售鲜活水产品。家乐福和物美超市食品安全经理均表示，下架活鱼是超市正常经营行为。一方面是市场年底对供货商的正常调整，另一方面是受到消费者消费习惯的影响，超市需要对生鲜布局进行调整。

记者还从北京市多家早市了解到，活河鱼每天都保持正常销售，摊主和消费者表示未听到有活河鱼食品安全问题。