新华社圣地亚哥11月22日电（记者王聪 刘华 蒋国鹏）国家主席习近平22日在圣地亚哥同智利总统巴切莱特举行会谈。两国元首积极评价中智关系发展，一致决定将两国关系定位提升为中智全面战略伙伴关系，推动中智关系得到更大发展。

习近平指出，拉美有句谚语“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵”。中国和智利正是这样的好朋友。两国虽然相隔万里，但彼此心心相通，在中拉关系史上创造了多项“第一”。双方政治上高度互信，经济上互利共赢，多边协作日益密切，中智关系已经进入成熟稳定的新阶段。中智两国都处在发展的关键阶段，都在致力于通过深化改革推动发展。站在中智关系新起点上，我们要积极进取，使中智关系继续走在中拉关系前列。

习近平强调，中方愿同智方加强对两国关系的顶层设计，完善自由贸易区建设，扩大投资合作，加强科技创新合作，厚植民意土壤，提升战略协作。中方支持中国企业参与智利基础设施、清洁能源等领域建设。扩大两国旅游合作有助于增进两国人文交流。中智双方应该加强在多边机构中的沟通和协调。

巴切莱特表示，热烈欢迎习近平主席访问智利。习主席此访将密切智中友好，增进双方政治对话和经贸联系。智方愿以两国建立全面战略伙伴关系为契机，深化同中方各领域合作，并拓展新的合作领域。智中自贸协定升级将有力扩大双方经贸合作，智利欢迎中国企业加大对智利投资，并愿尽快加入亚洲基础设施投资银行。智方愿同中方密切在国际事务中的协调和合作。

两国元首一致决定将中智关系提升为全面战略伙伴关系，掀开中智关系新的一页，促进两国互利友好合作长远发展，更好造福两国人民。

双方同意加强高层交往，密切两国政府部门、立法机关、政党、地方等各领域、各层级交流，坚定支持对方自主选择符合本国国情的发展道路，继续在涉及彼此利益的重大问题上相互坚定支持。

双方同意发挥2015年签署的《中华人民共和国政府与智利共和国政府共同行动计划》对两国各领域中长期交流合作的指导作用，有效利用各项双边合作机制，尽早开始自由贸易协定升级谈判，深化双边经贸关系。

双方同意加强发展战略对接，拓展矿业、农业、制造业、信息通信、基础设施建设、金融、清洁能源、中小企业等领域合作，促进产业融合，实现优势互补和互利共赢。

双方同意以中拉文化交流年和“智利周”成功举行为契机，扩大文化、教育、南极科考、天文观测、防震减灾等领域交流合作，推动中国文化中心尽早落户智利，扩大人员往来和旅游合作。

双方同意就全球经济治理、气候变化、海洋保护、落实2030年可持续发展议程等重大全球性议题保持密切协调，深化平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，加强中国同太平洋联盟对话合作，携手推动亚太自由贸易区建设，加强地区互联互通，建设开放型经济，为世界稳定和繁荣作出更大贡献。

会谈后，两国元首见证了经贸、农业、质检、文化、教育、电子商务、信息通信、金融等领域多项双边合作文件的签署。

两国元首还共同会见了记者。

双方发表了《中华人民共和国和智利共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》。

会谈前，习近平出席巴切莱特在宪法广场举行的隆重欢迎仪式。

当地时间下午4时30分，习近平乘车在智利马队护卫下抵达宪法广场，受到巴切莱特热情迎接。奏中智两国国歌后，在巴切莱特陪同下，习近平检阅陆军仪仗队和总统卫队。习近平向巴切莱特介绍中方陪同人员，巴切莱特向习近平介绍智方主要官员。

欢迎仪式前，习近平向智利解放者奥希金斯纪念碑敬献花圈。

王沪宁、栗战书、杨洁篪等出席上述活动。