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铁路部门：12月30日后火车票恢复30天预售期
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-11-24 09:41
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　　新京报讯(记者 郭超)新京报记者从铁路部门获悉，自2017年1月5日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。在此之前，为了配合运营图调整，2016年12月30日之后的火车票预售期由60天缩短至30天。

　　沪昆直达时间缩减至9-12个小时

　　新京报记者从上海铁路局获悉，受沪昆高铁开行影响，自2017年1月5日零时起，全国铁路实施新的列车运行图，长三角地区到昆明将开行7对高铁。其中增开2对、延伸运行区段5对。长三角地区到昆明有了直达高铁，原来普速线的三日达提速到高铁的当日达。上海、南京、杭州到昆明的运行时间由30多个小时缩短至9-12个小时，长沙到昆明的运行时间缩短至4个多小时。

　　此外，为满足旅客出行需求，宁安客专也同步增加高峰线列车3对，分别为：合肥南-安庆G9501/2、G9503/4、G9505/6次。而上海虹桥-铜陵G9236/7、G9238/5次高峰线延伸为上海虹桥-池州。

　　新京报记者了解到，为了配合此次调图，铁路部门调整车票预售时间，2016年12月30日之后的车票预售期调整为30天，此前的车票预售期是60天。昨天，记者登录12306网站，购票页面顶端就有提示，“12月30日后的车票预售期调整为30日”，何时恢复60天预售期没有说明。

　　2017年春节在1月底，所以此次调整预售期可能会直接影响到春运售票。2017年1月28日就是农历大年初一，按调整后30天的时间来算，市民如果要购买过年回家的车票，那么就要在12月底左右才能购买。

　　30天预售期会造成春运车票难买

　　昨天下午，新京报记者在朝阳区一个火车票代售点咨询了解到，12月30日以后的车票现在无法购买，因为预售期有调整，所以从网上或者手机等渠道都订不到。目前还没有接到恢复通知。“预售期缩短了，春节票源会比较紧张。”该工作人员分析称，铁路部门会在春运前恢复60天预售期，因为30天预售期会造成春运车票难买的情况。按照之前的经验，铁路部门很可能在最近将车票预售期调整恢复到60天。也就是说，距离春运铁路抢票的日子很近了。

　　-链接

　　沪昆高铁开通新运行图敲定

　　在上海至昆明高铁贵阳至昆明段开通初期，安排开行高铁7对，其中新增开2对，延伸运营区段5对，长三角地区至昆明有了直达高铁。从上海、南京、杭州至昆明运行时间分别由原来的普速列车35小时34分、35小时23分、33小时15分缩短至10小时36分、12小时47分、9小时47分左右。

　　【增开旅客列车2对】

　　上海虹桥-昆明南G1375/G1374次1对，经沪昆高铁线运行

　　南京南-昆明南G1379/G1380次1对，经宁杭高速、沪昆高速线运行

　　【延伸旅客列车运行区段5对】

　　济南西-贵阳北G285/G286次1对，延伸为济南西-昆明南

　　上海虹桥-怀化南G1371/G1376次1对，延伸为上海虹桥-昆明南

　　上海虹桥-长沙南G1343/G1358次1对，延伸为上海虹桥-昆明南，同时车次改为G1373/G1372次

　　南京南-贵阳北G1325次0.5对，延伸为南京南-昆明南

　　贵阳北-上海虹桥G1324次0.5对，延伸为昆明南-南京南，G1325/G1324次车次改为G1377/G1378次

　　杭州东-怀化南G1421/G1422次1对，延伸为杭州东~昆明南

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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