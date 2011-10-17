在19日2016洛阳晚报读者节活动现场的政策解答区，一些市民对于水、电、气、暖提出了一些问题，相关工作人员也做出了解答。记者从中挑选了这些有代表性的问题，希望对您有所帮助。

●关键词：家中暖气片冷热不均

市民孟女士咨询：

我家所住小区是洛阳高新热力有限公司直管小区，可供热开始以来，家中的暖气片有的热有的不热是咋回事儿？

洛阳高新热力有限公司工作人员现场解答：

首先用户要确认是否打开了每组暖气片的供、回水阀门，其次用户要考虑因处供热初期，暖气片中会产生“气阻”现象，因而导致暖气片有的热有的不热。

解决“气阻”问题，用户可通过打开手动排气阀完成，通常重复操作几次，暖气片就会热起来。排气操作应缓慢打开排气阀间断排气，关闭时适当拧紧，防止损坏阀门；如排过气后暖气片还不热，应请专业人员查明缘由。

●关键词：供水改造

市民马女士咨询：

听说我市在进行城市供水“一户一表、计量出户”改造，改造完成后会给我们这样的老小区住户的生活带来哪些改变？

洛阳北控水务集团有限公司工作人员现场解答：

供水改造是依据市政府出台的《洛阳市城市供水“一户一表、计量出户”改造实施方案》《驻洛阳市中央企业家属区供水供电供暖和物业管理分离移交工作方案》，对已具备改造条件的集中供水居民小区进行“一户一表，计量出户”的改造。主要包括庭院管网、上楼爬墙管、水表及水表井砌筑等。如改造小区属于高层住宅小区、处于管网末梢或地势较高区域，则还需要对二次加压设施进行改造。

我市大多数中央企业家属区建成时间较早，供水设施超期服役，跑、冒、滴、漏情况严重，对住房安全和供水安全造成严重危害，同时管网漏水易污染供水水质，给居民生活带来诸多不便。移交企业每年在供水设施维修、维护及承担损耗上都要付出大量资金及人力，束缚了企业的发展。

通过实施供水分离移交改造，一是中央企业可减轻社会负担，理顺体制，轻装发展；二是移交改造后，供水企业直接抄表到户、服务到户，用水安全、用水服务更有保障；三是分离移交改造完成后，供水企业对驻洛中央企业家属区实施供水、抄表、收费、服务四到户；四是供水企业负责小区庭院及表前供水设施日后的运行维护，居民用水安全和水质安全将得到可靠保障；五是居民可享受我市阶梯水价，同城同价，用水更优惠。

温馨提醒

19日读者节当天参加“晚报帮您上头条”的热心读者较多，如果摄影记者已为您拍了照片，您在现场没有来得及领取，可到位于王城公园正门西100米的东方神韵翡翠专营店领取。

读者节鸣谢企业、团体和个人

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