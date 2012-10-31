河南恒益新能源有限公司的工作人员在查看热力管网的运行情况

不少市民注意到，今年我市的供热企业名单上增加了两名“新成员”：负责为老城区30万平方米区域供热的河南恒益新能源有限公司和计划在西工区上阳花园小区建设我市首个燃气供热站的洛阳城燃新能源热力有限公司。

这两名“新成员”还有一个身份——私营企业。私企进入公共供热服务领域，会给我市供热市场带来哪些变化？目前它们面临的主要问题是什么？是否会有越来越多的私企进入这一领域？带着这些问题，记者连日来对相关单位进行了走访。

现象

带有私营性质的企业进入我市供热市场

20多岁的白毅力是老城区富阳佳苑小区B区6号楼的住户，记者在其家中见到她时，她正哄怀中的孩子入睡。她告诉记者：“有了孩子，我对冬天用暖更加关注了。”

为该小区供热的就是河南恒益新能源有限公司，和不少邻居一样，白毅力起初对这家公司也有一些疑虑，与市政三家热力公司相比，这家私营企业的安全性、收费标准和供热效果到底如何？作为私营性质的热力企业进入公共供热服务领域的首批受益者，白毅力如今安心多了，“供热温度还不错，宝宝冬天在家不需要裹得很厚”。

另外，洛阳城燃新能源热力有限公司计划在西工区上阳花园小区建设我市首个燃气供热站，预计在鸡年春节前，该小区部分住户就可用上燃气供热了。

探访

河南恒益新能源有限公司以清洁煤粉为燃料

日前，记者来到了魏紫路附近的河南恒益新能源有限公司。在不久前发布的《洛阳市2016年至2017年采暖期供热保障方案》中，该公司今冬计划为老城区30万平方米区域提供供热服务。记者在该公司的热源厂看到，地面上基本没有煤灰，厂内也几乎看不到扬尘。

“我们采用的是煤粉供热，煤粉的燃烧效率高，且煤渣不会向外排放，而是直接在设备中完成收集。”该公司副总经理任鹏举说，今年采暖季前，他们完成了3000多吨的储煤量，热源厂的最大热负荷能够达到70万平方米。

任鹏举指着热源厂里的锅炉表示，其配备有两台16兆瓦高效煤粉锅炉，该锅炉系统以清洁煤粉燃料集中制备配送为显著特点，“公司从2013年开始筹备，投入资金3600余万元，整个热源管网设备都采用计算机自动控制系统，整个生产部门加起来只有9个人”。供热收费参考全市按面积收费的标准——每天每平方米0.18元，供热小区均为直供用户。

“我们最大的感受就是，居民对公司的接受程度越来越高。”任鹏举说，“公司的成立其实也是为了填补区域供热的空白。有些地方市政管网没有覆盖，而这片区域的住户又需要用热，我们私营热力企业就是填补了这块空白。当然，前提是我们确实能够提供区域性的充足热源。”

意义

区域性补充供热，让偏远小区也热起来

市供热办科长岳远明说，这两家含私营性质的热力企业均在市供热办备过案，目前，市区三家主要的热力企业承担了全市大部分区域的供热任务，但是在一些处于热力管网末端或较偏远的小区，因为供热管网的限制，市政供热无法完全满足。

“这两家企业就是作为能源补充而出现的。”岳远明说，举个例子，在“引热入市”工程大面积覆盖我市东区的前提下，老城区的供热依旧无法完全满足，河南恒益新能源有限公司的供热其实就是补充供热，而对于洛阳城燃新能源热力有限公司所提供的燃气供热，他表示，这是清洁新能源供热的尝试。

私营企业进入公共服务领域，在外地已有不少尝试，岳远明表示，我市目前在此领域没有具体的法律法规来执行，更多的是参考外地经验。

现状

私营企业面临不受信任等问题

岳远明说，自洛阳城燃新能源热力有限公司在上阳花园将建燃气供热站的消息发布后，不少市民拨打供热办热线电话投诉或咨询，有些住户担心燃气供热的安全性，也有些对燃气供热可能带来的污染表示担忧。

岳远明说，目前私营热力企业主要面临两大问题：一是其是否能真正称为兼顾经济与环保效益的“新能源”，二是如何解决市民对其信任度不够的问题。对于第一个问题，岳远明强调，对于这类企业，市供热办非常重视它们的环保评估成绩，若环保评估成绩合格，作为一种多样化供热方式，市供热办将鼓励其发展；若成绩不合格，他们也要有所作为。对于第二个问题，他认为，百姓的发声是最公道的，如果各家企业服务质量令用户满意，信任度不够的问题会随着时间慢慢改变。

私营热力企业进入公共服务领域，也会带来一些行业变化。比如，一般来说这类公司的热费成本会低于市政供热的热力公司。“这样是否会带来不正当竞争等问题，也是我们需要考虑的。”岳远明说。

趋势

我市未来的供热方式或将更加多元化

市供热办负责监察工作的负责人赵怡说，目前，市供热办对于私营热力企业的监管依旧参考的是行业标准，而没有更加具体的法律法规，此外，私营企业供热的监管问题一定程度上还在于其提供服务的效力时限不可控，万一几年之后，它们不供热了，这种风险在法律法规上还没有明确规定如何处理。

可以确定的是，随着各方面工作的推进，这些问题会逐步得到解决。岳远明说，市供热办依旧希望为洛阳供热引入更多环保而又低价的新能源公司，既减少城市的环境压力，又能为老百姓省钱，让他们享受到实惠。未来，我市供热方式或将更加多元化。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）