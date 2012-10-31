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教育部计划取消英语四、六级考试？今年考试不受影响
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:31
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　　日前，教育部发布消息，表示将启动改革，国家英语能力等级考试或可取代现在的英语四、六级考试。消息引发众多关注，今年大学英语四、六级考试就要举行了，考生们该如何备考？

　　《洛阳晚报》记者通过教育部网站获悉，教育部正在组织研制中国英语能力等级量表以及与之配套的国家英语能力等级考试。新的中国英语能力等级量表将划分为九个等级。每个等级在听说读写、翻译、知识策略等方面，都有不同的要求。

　　研制这样的等级量表目的何在？业内人士表示，中国约有3亿英语学习者，但各教学大纲缺乏连贯性，各类考试缺乏统一标准，存在种类繁多的英语考试，所以急需研发统一的英语能力量表，以及相对应的等级考试。

　　目前，研制团队已经完成两个重点突破级别(五级和六级，对应大学水平)的考试大纲研制工作，预计在2017年推出。目前高校使用的教育部主管的大学英语四、六级考试或许明年就成为历史。

　　这一消息引起了许多网友的热议。为此，记者从河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院了解到，目前，这3所学校都未接到关于国家英语能力等级考试的消息。

　　河科大教务处教务科的工作人员表示，现在，12月的大学英语四、六级考试的准备工作已就绪，以后的考试是否会有变化还不确定。洛阳师范学院的一名英语教师说，她也曾在网上看到这些消息，但目前学校没有收到官方的文件通知，学生们可以安心准备下个月的大学英语四、六级考试。（洛阳晚报记者 王雨）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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