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今日起，我市进入升温模式
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:01
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　　还没来得及好好回味这场大雪，昨天的阳光又给大家带来了惊喜。雪后初霁，金灿灿的阳光洒在皑皑白雪上，映衬着枝头残存的黄叶、头顶蔚蓝的天空，成了一幅迷人的风景画。

　　景色虽美，但昨天清晨，可能不少人都无暇顾及美景，艰难行进在上班路上。22日22时5分，市气象台发布道路结冰红色预警信号称，12小时内洛阳市区将出现对交通有很大影响的道路结冰。

　　“走路上班虽然冷，可是看着路边到处都是忙着铲雪除冰的环卫工人、交警、热心市民，感觉心里暖暖的。”市民周女士说。

　　清除积雪绝对是项大工程，看看这次的降雪量您就能体会到。截至昨日8时，来自各观测站的最新数据显示，各县市区的降雪量、积雪深度依次为：汝阳36.7毫米、27厘米，宜阳32.7毫米、22厘米，伊川32.4毫米、22厘米，新安32.2毫米、28厘米，孟津28.8毫米、22厘米，市区27.2毫米、22厘米，洛宁25.3毫米、23厘米，偃师21毫米、22厘米，嵩县16.9毫米、25厘米，栾川11.2毫米、6厘米。

　　市气象台专家说，通常情况下，24小时内降雪量大于或等于30毫米为特大暴雪，大于或等于20毫米为大暴雪，大于或等于10毫米为暴雪。按照这个标准，此次汝阳、宜阳、伊川、新安的降雪都属于特大暴雪。

　　今天，随着晴好天气持续，我市进入升温模式，虽然最低气温仍较低，但最高气温较22日明显升高。市气象台预计，今天晴天转多云，偏南风2级到3级，气温-7℃到7℃；明天多云到阴天，气温-4℃到9℃。

　　降雪后，不少人会忽视防晒问题，其实，此时紫外线的“威力”会通过雪地的反射大大增强，对皮肤造成伤害。今天的紫外线强度达4级，在享受阳光的同时，您可别忘了防晒哦！（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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