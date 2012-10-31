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家中电器莫名“罢工”，损失该谁赔？
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:00
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　　亮相社区：老城区新建街二运公司家属院

　　亮相缘由：多户居民家中的空调、电脑等电器陆续被烧坏，原因不明

　　近几天，老城区新建街二运公司家属院多户居民家的空调、电脑等电器在发出砰的一声后“罢工”，物业公司在对相关供电设备、线路检查后认为“没问题”，居民家中电器受损原因至今没查清。

　　“损失财物是小事，故障原因要是查不清楚，万一今后引发线路失火咋办？”老城区新建街二运公司家属院一些居民很担心。

　　1 业主：几天时间，多户居民的电器被烧坏

　　18日晚7时前后，住在二运公司家属院4号楼2单元4楼的何女士突然听到卧室里传来砰的一声，跑进卧室看到电脑显示屏上方腾起一阵烟雾，按电脑主机、显示屏的按钮，电脑都没反应。

　　她说，18日前后，家里的电热水器、太阳能加热器、饮水机等电器相继被烧坏，她怀疑供电线路出问题了。同楼其他住户也遇到了类似情况，一些家电在这几天陆续出现问题。

　　22日上午，《洛阳晚报》记者见到了遭遇类似情况的几名住户。“我家的电器被烧坏后，一个邻居帮忙用万用表测量电压，发现当时的电压高达380伏。”五楼住户张先生说，18日前后，家里的电脑、电视、传真机、热水器陆续被烧坏，有的出现冒烟现象，有的显示灯闪烁两下就再也不亮了。

　　这些居民多次联系物业相关负责人，除了协商相关电器赔偿问题，还希望能查清楚类似情况发生的原因，但相关问题并未得到解决。

　　“损失财物是小事，故障原因要是查不清楚，万一今后引发线路失火咋办？”小区住户张女士说，“害怕发生意外，现在我每次出门都会把家里的电闸关掉。”

　　2 物业：供电端未发现问题，电器受损原因待解

　　市交运集团有限公司物业办公室主任王女士告诉记者，该小区电费收缴由物业代管，不属于供电公司直供电范围，其供电设备由他们进行维护、管理。

　　“接到居民的反映后，我们派电工对供电端线路进行了两次检查，并未发现问题。”王女士说，此前，该小区也出现过类似情况，随后，他们更换了电线、变压器。

　　“如果是供电端出现了问题，那么出现类似情况的居民楼不应该就这么一栋。”王女士说，对于业主们的诉求，他们会派相关人员与业主进行沟通，并对相关线路进行检查。

　　3 律师：小区物业有义务协助业主排查事故原因

　　“保障业主拥有良好的生活环境是物业部门的工作职责，出于对业主人身安全的考虑，小区物业公司有义务协助业主排查事故原因。”河南大进律师事务所律师谢亮说。

　　那么，业主们遭受的损失该由谁赔偿呢？谢亮认为，这就要具体问题具体分析。

　　如果是主干线路老化造成的事故，物业方应按照责任大小承担相应责任。“根据《物业管理条例》规定，业主按时缴纳物业费，小区物业公司有责任对房屋及配套设施设备进行维修、养护、管理。若物业公司没有履行相应职责，那么理应对业主的损失承担责任。”谢亮说。

　　如果是电压不稳造成的事故，那么小区物业公司作为转供电一方应承担相应责任，并对遭受损失的业主进行赔偿。若物业公司有足够证据证明供电部门对事故存在责任，则可向其追责。

　　如果事故原因是居民用电不当造成的，那么应由业主自己承担责任。

　　如果电器被烧坏是其自身原因造成的，且该电器并未超出寿命周期，那么居民可以向该电器的生产商和销售商索赔。（洛阳晚报记者 刘心）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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