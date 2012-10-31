洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
艺术四大类专业省统考下月率先开考
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:26
分享到：

　　日前，省招办发布了2017年高考艺术类、体育类招生实施办法，并公布各类别考试的时间。美术类、书法类、编导制作类三大类专业省统考于12月17日举行。音乐类专业省统考笔试科目考试时间为12月17日。市招办普招科科长高冰南提醒考生把握时间节点，认真备考。

　　变化：部分专业类别合并，有四类不可兼报

　　目前，我省艺术类、体育类招生考生网上报名正在进行，将持续至11月27日18时。

　　高冰南提醒，与去年不同的是，今年艺术类专业省统考类别由去年的9类变为7类，分别为美术类、音乐类、播音与主持类、编导制作类、书法类、体育舞蹈类和表演类，原空乘类、服装模特类、影视表演类合并为表演类。

　　在报名时，除美术、音乐、书法、编导制作类之间不可互相兼报外，其他各类别之间可以兼报多选。

　　艺术类省统考：今年12月至明年2月进行

　　省招办规定，所有报考2017年普通高等学校艺术类专业的河南考生均须参加专业省统考，专业省统考成绩合格并参加全国普通高等学校招生文化课统一考试，成绩达到相应分数线的考生，方可按艺术类填报志愿。

　　我省艺术类专业省统考均实行全省统一命题、统一考试、统一划定各类专业的本科(分A、B两段)、专科文化分数线和专业分数线。(我市艺术类考生各专业省统考安排见图表)

　　相关考生可在2017年3月登录省招办网站查询各类专业省统考合格线。

　　艺术类校考：明年1月开始，我省暂不扩大校考设点院校范围

　　高冰南介绍，艺术类专业省统考未涉及的专业类别或有特殊培养要求的专业，学校可向省招办提出书面申请，经同意后在专业省统考合格的考生中单独组织专业考试，即校考。

　　高冰南特别提醒，我市考生报考校考院校，原则上只能在我省内设立的校考考点或学校在本校内设立的考点考试。未经省招办同意擅自设点、跨省校考的，其校考成绩我省不予认可。

　　“明年，我省暂不扩大校考设点院校范围。”高冰南说，我省仅有5所院校接受省外院校在豫设立校考考点：中原工学院(北校区)、郑州市106中学、郑州市106中学(郑东新区校区)、郑州市二十四中学、河南艺术职业学院(文化路校区)。校考时间原则上安排在2017年1月9日至3月9日。

　　考试实行网上约考，约考时间根据院校的考试安排在省招办网站公布。

　　体育专业统考：明年3月底至4月中旬进行

　　明年高考计划报考高校体育教育、社会体育指导与管理和休闲体育专业的考生，须参加全省统一组织的体育专业统考，未参加省统考或考试成绩达不到合格分数线的考生，不得填报体育专业。

　　体育专业统考将于2017年3月底至4月中旬进行。

　　报考体育院校运动人体科学、运动康复、新闻学、体育经济与管理、教育技术学等普通类专业的，无需参加体育专业统考。

　　运动训练、武术与民族传统体育专业属院校单独招生。只报考高校高水平运动队的考生，按普通高考文、理科报名，不要求考生参加体育专业省统考的报名及考试。（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 王晓丹）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“老寒腿”慎泡脚 有腿脚疼痛一定要去正规医院
  • ·各地取消“奇葩证明”追踪：仍有索取“无小三”证明
  • ·老人身上有股味？这些味道是患病信号 别大意
    		•
    五大技巧教您合理布置客厅
    五大技巧教您合理布置客厅
    供热管网全面提温 ，保障小区供热
        降雪天气致我市热负荷量增大，市区四家热力企业均已进入应急预案实施阶段，新区调峰热源厂备用热源已启动
  • ·河南最新房价公布 洛阳均价你一定想不到
  • ·郑州发布电梯使用办法 新建住宅要有电梯能放下担架
  • ·个税改革方案或明年出炉 首套房贷利率有望纳入抵扣
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 李亚就应对低温雨雪冰冻天气作出重要...
  • 河南18地市降雪排行出炉 24日夜到25日...
  • 昨天洛阳市普降暴雪 出现罕见雷打雪现象
  • 暴雪天气洛阳多名司机被困 交警、救...
  • 受雪天影响， 今天洛阳龙门站将停运16...
  • 暴雪袭洛 全力应对
  • 洛阳公交线路最新调整信息 部分线路恢...
  • 初雪后洛阳市开启“冰冻模式” 解冻别...
  • 河南最新各城市房价公布 洛阳均价你一...
  • 伊滨区不断完善基础设施与公共服务 加...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    死亡如此之近 伊拉克摩...
    百变发色 厨师用16年换...
    精彩热帖

    舞步出品 古刹雪韵

    洛城飞雪更妖娆

    红叶迎雪战寒冬

    雪 天赐御笔
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    刘涛精致美颜秀锁骨

    梅婷与女儿写真曝光

    拍过裸戏的郝蕾

    大表姐真空上阵
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605