日前，省招办发布了2017年高考艺术类、体育类招生实施办法，并公布各类别考试的时间。美术类、书法类、编导制作类三大类专业省统考于12月17日举行。音乐类专业省统考笔试科目考试时间为12月17日。市招办普招科科长高冰南提醒考生把握时间节点，认真备考。

变化：部分专业类别合并，有四类不可兼报

目前，我省艺术类、体育类招生考生网上报名正在进行，将持续至11月27日18时。

高冰南提醒，与去年不同的是，今年艺术类专业省统考类别由去年的9类变为7类，分别为美术类、音乐类、播音与主持类、编导制作类、书法类、体育舞蹈类和表演类，原空乘类、服装模特类、影视表演类合并为表演类。

在报名时，除美术、音乐、书法、编导制作类之间不可互相兼报外，其他各类别之间可以兼报多选。

艺术类省统考：今年12月至明年2月进行

省招办规定，所有报考2017年普通高等学校艺术类专业的河南考生均须参加专业省统考，专业省统考成绩合格并参加全国普通高等学校招生文化课统一考试，成绩达到相应分数线的考生，方可按艺术类填报志愿。

我省艺术类专业省统考均实行全省统一命题、统一考试、统一划定各类专业的本科(分A、B两段)、专科文化分数线和专业分数线。(我市艺术类考生各专业省统考安排见图表)

相关考生可在2017年3月登录省招办网站查询各类专业省统考合格线。

艺术类校考：明年1月开始，我省暂不扩大校考设点院校范围

高冰南介绍，艺术类专业省统考未涉及的专业类别或有特殊培养要求的专业，学校可向省招办提出书面申请，经同意后在专业省统考合格的考生中单独组织专业考试，即校考。

高冰南特别提醒，我市考生报考校考院校，原则上只能在我省内设立的校考考点或学校在本校内设立的考点考试。未经省招办同意擅自设点、跨省校考的，其校考成绩我省不予认可。

“明年，我省暂不扩大校考设点院校范围。”高冰南说，我省仅有5所院校接受省外院校在豫设立校考考点：中原工学院(北校区)、郑州市106中学、郑州市106中学(郑东新区校区)、郑州市二十四中学、河南艺术职业学院(文化路校区)。校考时间原则上安排在2017年1月9日至3月9日。

考试实行网上约考，约考时间根据院校的考试安排在省招办网站公布。

体育专业统考：明年3月底至4月中旬进行

明年高考计划报考高校体育教育、社会体育指导与管理和休闲体育专业的考生，须参加全省统一组织的体育专业统考，未参加省统考或考试成绩达不到合格分数线的考生，不得填报体育专业。

体育专业统考将于2017年3月底至4月中旬进行。

报考体育院校运动人体科学、运动康复、新闻学、体育经济与管理、教育技术学等普通类专业的，无需参加体育专业统考。

运动训练、武术与民族传统体育专业属院校单独招生。只报考高校高水平运动队的考生，按普通高考文、理科报名，不要求考生参加体育专业省统考的报名及考试。（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 王晓丹）