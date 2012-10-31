【新闻背景】尚属西部欠发达城市的甘肃省会兰州，连日来，免费公交车成了市民口中的“热词”，而在这“福利”的背后，是受大气环境严峻形势所迫，官方为保蓝天所表现出的决心与态度。无独有偶，“机动车限行+公交车免费”，这项针对重污染天气的应急措施并非首次出现，仅11月中旬就在河北等多地相继推行。(11月23日中新网)

空气差了，限行来了；私车难行，公交车免费。这里隐喻着两个温暖的逻辑：为治霾，市民私权受到限制；为限私，公共品供给蓄势发力。因为有了免费的救济，前者才显得“情非得已”；也因为财政在限行上有所担当，治霾才真正成为风雨与共的事。

重霾不能总靠风解围。不过，面对隔三差五的重污染“回马枪”，仅有痛斥的一腔热血显然不够，还得有感同身受的行动。就在刚刚，最新版的北京市空气重污染应急预案发布了。京津冀也统一了空气重污染标准，各种颜色的预警有了共同的准星。

不过，标准非关键，关键还是行动和决心。

实践证明，治霾这件事，要唤醒公共自觉，仅仅靠市民发力，既有失偏颇，也于理无据。私权要限制，公权更须做出表率。具体到限行政策上来，私家车上路的门槛抬高了，公共交通自然要为民生出行及时补位。

补位在两个层面：一是提高频次、增加班次。二是绿色出行、免费分流。尤其在雾霾天，公交公司更要“以身作则”，优先选派纯电动、双源电动等清洁能源公交车辆投入运营，最大限度减少尾气排放。更重要的是，财政要“该出手时就出手”，以免费等姿态培养市民乘公交车出行的习惯。

雾霾频袭，有些常识已经路人皆知。比如分析发现，燃煤、机动车排放、工业排放、扬尘等是城市雾霾或PM2.5的源头。于此而言，一方面，城市固然要限行、要敞开免费公交车为蓝天指数拼一拼；另一方面，免费的成本恐怕也不能让财政当了冤大头，还得拨云见日地将雾霾后死不悔改的污染源找出来，该痛下杀手的不能手软，该罚到腿软的不能心善。

此前，王健林在参加活动时表示，由于空气不好，城市的商业价值在逐渐流失。“如果持续不好，优秀的人才和公司就走了。”这话虽偏颇，却也非杞人忧天。公众自然乐见免费公交车成为治霾标配，不过，穿梭在雾霾中的免费公交车再好，恐怕也不如蓝天白云更叫人心心念念。（特约评论员 邓海建）