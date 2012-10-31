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1角硬币现在价值千元？
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 08:59
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某钱币交易论坛内售价为1800元的2000年版普制流通辅币套币

某网站在售的1991至1999年版“菊花1角”，9枚装价格多在250元左右

　　核心提示

　　说起“菊花1角”相信大家都不陌生，近日，随着网上关于1角菊花图案硬币升值的消息不断发酵，一些本地网友也开始发帖讨论、求购。“菊花1角”真的这么值钱？记者走访得知，真正升值的是2000年中国人民银行发行的，包含圆、角、分在内共6枚的普制流通辅币套币。由于“菊花1角”目前并未退市，大量购买和销售均属违法行为。

　　1 网传“菊花1角”硬币将退出流通，单枚市场价格已达千元

　　本月初有消息称：“内部消息：中国人民银行已向各家银行下发通知，从11月1日起，第四套人民币1角硬币(菊花图案)将只收不付。”

　　伴随这一消息，各收藏网站和微信公众号均对“菊花1角”面临的退市情况做出分析后认为，中国人民银行对“菊花1角”的回收意味着它不久之后将退市。届时，这些存量稀少的硬币将身价倍增。甚至有消息称，目前2000年版“菊花1角”单枚市场价格已达千元，其他年份的硬币单枚价格也已大涨。随着消息的不断发酵，我市一些网友也开始在本地论坛发帖，讨论“菊花1角”硬币价格行情。有网友调侃称：“中午买馒头商家找给我3个“菊花1角”硬币，看着脏兮兮的我没要，又买了个花卷儿，这要是拿回来卖了能换多少馒头啊！”

　　2 记者核实“菊花1角”仍可正常使用，大量买卖涉嫌违法

　　这“内部消息”是真的吗？记者上网检索发现，媒体报道的所谓内部消息，源于一份《中国人民银行办公厅关于第四套人民币1角硬币只收不付的通知》。该通知称，为方便公众，减少现金处理成本，提高现金出纳工作效率，解决1角硬币多材质多规格混合流通的问题，中国人民银行决定对第四套人民币1角硬币只收不付；各金融机构对收到的第四套人民币1角硬币不得再对外付出，一律作为残损人民币单独缴存人民银行发行库。

　　记者随后向我市几家商业银行核实得知，他们此前确实接到了相关通知。中国银行一名工作人员告诉记者，“只收不付”虽然意味着该硬币市面流通量将逐渐减小，但并不意味着该硬币退出了流通。根据《中华人民共和国人民币管理条例》，禁止非法买卖流通人民币，流通货币是不可以批量买卖或投资的，因此“菊花1角”作为爱好收藏可以，但作为投资品大量买卖就涉嫌违法了。

　　3 走访：2000年版“菊花1角”很稀罕，其他年份的并无收藏价值

　　记者上网搜索发现，已有商家公开销售“菊花1角”，但其中没有2000年版的。某网站在售1991至1999年版的9枚装“菊花1角”价格在250元左右。

　　在国内某大型钱币投资交易论坛，仅销售含“菊花1角”的2000年版普制流通辅币套币，销售价格为1800元左右，没有单枚的2000年版“菊花1角”出售。1991至1999年版“菊花1角”收购价格根据品相不同，价格从0.2元至0.4元不等。

　　那么2000年版“菊花1角”硬币究竟价值几何？记者对此咨询了洛阳迅达邮币行负责人常振华。

　　常振华告诉记者，“菊花1角”硬币从1991年开始铸造，按年份不同共有10枚。但2000年版“菊花1角”被装帧成册，几乎未在市面流通。“2000年中国人民银行发行的普制流通辅币套币由1元、5角、1角、5分、2分、1分6枚硬币组成，当年版‘菊花1角’仅装帧在该套币内。”

　　常振华说，因为这套普制流通辅币套币数量有限且是成套发行的，升值空间很大，因而很少有人单独将其中的2000年版“菊花1角”销售，所以市面上也很难见到。根据该套币目前的销售价格估算，单枚2000年版“菊花1角”价格在600元左右，而其他年份已用于流通的差品相“菊花1角”不具备收藏价值。（洛阳晚报记者 陈耀玑 文/图）

　　-名词解释

　　普制流通辅币套币

　　按制作工艺可以将硬币分为“普制”和“精制”。由于我国人民币有“本币”和“辅币”之分，人民币“元”单位以下的人民币被称为“辅币”。因此，2000年发行的普制套币属于“普制流通辅币套币”。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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