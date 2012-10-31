近日，我们来到位于孟津县横水镇会瀍村的瀍源玫瑰庄园时，该庄园负责人——洛阳瀍源玫瑰科技开发有限公司董事长杜海宽正忙着为到访的游客介绍他们的玫瑰系列产品。

今年39岁的杜海宽是会瀍村人。2012年，他在游览了一个上千亩的玫瑰种植园后，萌发了种植玫瑰的想法。后来，通过深入考察，他发现玫瑰不仅好看，而且制成产品后附加值高。2013年，杜海宽放弃城里的工作，回到家乡流转了100余亩丘陵山地，建起了瀍源玫瑰庄园，开始了他的“玫瑰梦”。

因缺乏种植经验，杜海宽种植的玫瑰第一年就枯萎了一大半，但他并没有灰心。2014年，他到山东、甘肃等地考察、学习后，改进了种植技术，并扩大了玫瑰种植面积。当年5月，他种植的100多亩玫瑰竞相绽放，引来不少游客。

玫瑰产业链长，如果只停留在观赏阶段，岂不是太可惜了。在种植玫瑰成功后，杜海宽心里一直在考虑如何延伸玫瑰产业链。经过多次考察、学习，瀍源玫瑰庄园陆续开发出了玫瑰月饼、玫瑰花茶、玫瑰化妆品等十余个玫瑰系列产品。如今，杜海宽的“玫瑰梦”越做越大，越做越完善：在瀍源玫瑰庄园内，玫瑰种植面积已有1000多亩，拥有玫瑰品种300多个，园区的人气越来越旺，最火爆时一天就吸引近万人次进园游览。

同时，玫瑰庄园也为当地村民增收开辟了一条新路。今年74岁的会瀍村村民周恒家里有4亩地，以前都是靠天吃饭，广种薄收。2013年，周恒把土地流转给瀍源玫瑰庄园，自己在园区打工，不但坐收租金，还能领工资，一年下来收入比以前提高了五六倍。

“自己富不算富，全村人生活好了那才有成就感。”谈到未来，杜海宽说，瀍源玫瑰庄园将以“公司+基地+农户”的方式带动辐射周边发展玫瑰种植产业，带动更多村民投入到玫瑰种植业及相关产业中，带动周边百姓增收致富。

（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 刘岩峰 文/图）