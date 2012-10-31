近日，市公安局通报数起冒充公检法工作人员的诈骗案，骗子引人上钩的花招各种各样，但实际的套路如出一辙，并不新鲜，尽管如此，但是仍有市民掉进了骗子的圈套。

骗子都有哪些惯用伎俩？市民应该如何防范？市公安局相关负责人为我们进行了分析。

【案例一】看到“通缉令”上有自己名字，他顿时慌了

近日，市民刘某在家接到一个电话。对方说自己是“广州市移动公司工作人员”，称因为有人在广州市以刘某的名字办理了一张电话卡，而这张电话卡涉及当地公安机关办理的一起涉黑案件，所以要将刘某的电话强制停机。

刘某听得莫名其妙，对方表示，可以把电话转接至“广州市公安局刑警队”，让“警察”给刘某详细解答。随后，一名自称是“广州市公安局刑警队案件队队长”的男子接听了刘某的电话。他说，刘某是涉嫌洗黑钱的犯罪嫌疑人，并让刘某登录指定的网站查看公安机关给他下达的“通缉令”，要把他的财产全部收缴。

在登录对方指定的网站后，刘某果然看到了有自己名字的“通缉令”。他顿时慌了，一再向对方表示自己是清白的，不愿意被没收财产。

这时的刘某，为了洗脱不存在的罪名，对对方言听计从。重压之下，他根据对方指示，将20万元转入所谓的“公安机关安全账户”接受“审查”，事后才发觉被骗。

【案例二】她摊上一宗莫名其妙的“洗钱案”

近日，市民王女士接到一个陌生电话。对方自称是“洛阳市公安局的”，说王女士涉及天津一个犯罪团伙的非法洗钱案，让其到天津去配合警方工作。

王女士很纳闷儿，她告诉对方自己没有犯法也没去过天津，但对方坚持说，由于此案涉及洗钱，需要对王女士的个人财产进行“审查验证”。王女士担心自己真的摊上事儿，于是就按照对方的要求在银行办了一张银行卡，并把自己账户里的9万余元全部存进了这张卡里。

之后，王女士又按照对方的要求，回到家打开电脑，输入对方提供的网址，并在网页上输入银行卡信息和身份号码。在一切操作完成后，王女士的手机就收到了银行卡绑定手机号被更改的短信。她顿时感觉不对劲儿，当拨通银行客服电话时，发现自己卡里的钱已被全部转走。

【案例三】骗子说他的快递“涉嫌藏毒”

今年“双11”，市民李某在网上购买了几件商品。几天后，他接到一个陌生电话，对方自称是“快递公司客服”，说李某网购的商品在邮寄过程中被公安机关查扣，并给李某一个公安机关的电话号码，让其联系公安机关。

李某将信将疑地拨打了114查询，发现对方给他的号码确实是公安机关的电话号码，于是，李某认为自己的快递可能真出了问题，连忙与对方联系。

对方自称是“厦门市思明区公安局刑警队民警”，说李某的快递“涉嫌藏毒”，需要配合公安机关调查。“警察”的话令李某惶恐不已，李某听从了对方的指示，配合对方进行“财产审查”，并将自己名下的10万元转入对方指定的“安全账户”。转钱后，对方让其等待调查结果，迟迟没有得到回应的李某感觉情况不对，发觉受骗后向市公安机关报警。

【案情分析】骗子套路相同，都是吓唬人后让其转账

市公安局相关负责人说，在这些冒充公检法工作人员的诈骗案件中，骗子引人上钩的借口有很多种，但他们的基本套路相同。

首先，骗子往往会称自己是某地某单位的工作人员，并称受害人在某地犯了事儿(如贩卖人体器官、银行卡或信用卡透支、电话卡欠费、医保卡被盗用、快递藏毒、涉嫌洗黑钱、身份证被犯罪分子盗用等)，后果很严重，需要和公安机关联系。

其次，骗子会告诉受害人一个某地公安机关的电话号码，多以“110”结尾，由于虚拟改号软件和伪基站作祟，当受害人拨打114查询时，会被告知此号码确实是公安机关的电话号码。

再次，在获得受害人的信任后，骗子会称需要对受害人进行个人财产审查，也可能称需要受害人把个人财产转入安全账户，由警方保护，否则会造成财产损失，同时会要求受害人保密，不得向任何人透露消息。此时，有的骗子会让受害人到一个单独的空间，甚至要求受害人办理新的电话卡，再与受害人联系。

最后，骗子会向受害人提供一个银行卡号，要求受害人转账，或是让受害人办一张新的银行卡，将账号密码告诉他，同时将绑定的手机号设置为他的手机号。受害人一旦转账或是按照骗子的指示操作后，就再也联系不上对方了。

【防骗要点】公检法部门没有所谓“安全账户”，不会要求转账汇款

市公安局相关负责人说，弄清了冒充公检法工作人员诈骗的套路后，应该注意这些方面：

1.接到自称是公检法工作人员的电话，请注意，不要因为对方说的任何话而情绪激动、紧张，可向家人、朋友询问，也可向当地公安机关或辖区民警核实；

2.从QQ、微信上收到通缉令均为骗子的手段，公安机关不会向个人发送通缉令，万万不可相信；

3.陌生电话号码多为虚拟电话，前后缀特别多的基本都是诈骗电话，千万不要将个人信息泄露出去；

4.一旦收到快递，先当面打开查看货物后再付钱是非常必要的，如果在收货过程中发现异常情况，网购者可以拒签快递单，并与卖家联系；

5.尽量销毁快递单或涂抹快递单上的主要信息；

6.家里由老人签收快递的，子女要提醒长辈进行确认；

7.公检法部门不存在所谓“安全账户”，不会要求市民向公安机关及其他私人账户转账汇款；

8.被骗后，可拨打110向公安机关报案。

说到底，不向对方汇款才是最根本的，不汇款就不会有损失，对方手段再多也无法得逞。（洛阳晚报记者 郭秩铭 特约通讯员 任双波）