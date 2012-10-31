《洛阳市非物质文化遗产保护条例》日前获通过，其中包括支持和鼓励非遗内容融入中小学课程，建立传承基地，普及非遗知识等措施。对此，众网友议论纷纷。

看过晚报报道，@晴天dou好忙点赞：比起非遗传承者单打独斗，动员更大的社会力量，投入更多在非遗项目保护和推广上，应是趋势。@樱桃初心表示赞同：有些非遗项目总算不用去展览室落灰了吧？

不过，在@千山寒_看来，有些非遗项目最终只保留于博物馆也没啥不好：博物馆本身就是一个仪式感很强的场所，如果配以现代化的展览工具，难保不会有更好的宣传效果。@湖南女子学院张闻骥感慨：优胜劣汰本就是社会发展的必然规律，一些非遗项目注定只能载入史册，这也没什么太遗憾的吧？

就非遗内容融入学校课程一事，@鸿雁滑翔有具体建议：其一，要在师资培训上先行一步，如果老师不熟悉非遗项目的发展历史，不能熟练操作相关器具，怎么能教好学生呢？其二，要有一套完善的教材，纸质的也好，电子的也罢，重要的是让人学起来更方便，口传心授还是算了吧！

最让大家操心的一个问题是，非遗项目在这个时代真的就活不下去吗？它们的没落甚至消逝，真的是“无可奈何花落去”？

@樊耀文微博关心非遗项目创新：歌手谭维维和华阴老腔艺人合作登上春晚，就是一个很好的例子。以创新吸引眼球，再以文化内涵抓住人心，有什么不好？@猫的嫁衣补充道：谈恋爱要“始于颜值，陷于才华”，非遗传承也是个让更多人对其“看对眼”的过程吧？

“当然，从现实角度考虑，目前非遗保护和传承的主要方式还是宣传。”@三尺万卷觉得，商业宣传也是一条可行之路，电影《百鸟朝凤》的票房逆转，吸引了更多人关注唢呐。拍电影成本太大，拍个微动画、微电影总行吧？@薛瑞众2016最后说：好办法都是人想出来的，相比巨资投入，新点子或许更有价值！ (王斌)