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候鸟在迁徙中的一些新变化，是生态环境变化的“风向标”之一。今年，候鸟在我市迁徙有何不同？反映我市生态环境有哪些变化？记者跟随鸟类专家、鸟类爱好者，在我市的候鸟迁徙通道上一探究竟。

今年候鸟来得晚一些

“今年的野鸭怎么还没到？”近日，在孟津县黄河湿地上，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局工程师马朝红一边拿着高倍望远镜四处巡视，一边发出这样的疑问。

候鸟的秋冬迁徙一般是在9月至11月，往年，我市从11月初开始，就能迎来大批的南迁候鸟，在一些湿地、河滩地、水库、池塘等，很容易就能发现不同种类的候鸟。

然而，今年候鸟来得要晚一些。马朝红介绍，以常见候鸟野鸭为例，去年11月初，普通秋沙鸭、赤麻鸭等南迁至我市的有很多，不少是成群到来；而今年同期，抵洛的普通秋沙鸭、赤麻鸭总数仅是去年的一半，且成群而来的不多。直到现在，它们仍姗姗来迟。

这是为何？“候鸟的迁徙时间与气温关系较大。”鸟类爱好者“恨狐”(网名)说，今年候鸟来得晚，应该与我市今年降温较晚有关。与往年同期相比，今年的气温较暖和，鸟儿误以为“时候未到”，所以飞来较晚。

候鸟“北扩”“东扩”，反映气候变化

“嗬！这很稀罕！如此多的八哥还是头一回见，大约有80只！”近日，在孟津县黄河滩边，一位鸟类爱好者惊叹道，往年这时候在我市单次见到的八哥，基本是一两只。

今年，越来越多的八哥迁徙来洛，是候鸟“北扩”的一种表现。“恨狐”说，八哥本属南方鸟，在南北迁徙的候鸟队伍中，它在南方的“家”越来越向北方扩张，进而发展成为在我市的留鸟。此外，白头鹎、乌鸫等也是“北扩”候鸟的典型代表。

除了“北扩”候鸟，“东扩”候鸟也在今年我市候鸟队伍中较明显。如紫翅椋鸟、橙翅噪鹛等，这些原本生活在西部的候鸟，起初仅零星几只在我市出现，今冬它们却成群而来，在我市老君山等南部山区比较常见，成为我市的冬候鸟。

马朝红说，候鸟“北扩”“东扩”，一方面与全球气温变暖有关，另一方面也与我市生态环境变化有关。以白头鹎、乌鸫为例，近年我市城市道路绿化多采用女贞树，该树的果子颇受这些候鸟喜爱，成为它们的腹中美食。

人类活动影响候鸟迁徙习性

随着候鸟的到来，如今孟津县的许多池塘边，栖息着不少成群的候鸟。候鸟一多，养鱼人的烦心事也来了：为了池塘里的鱼不被候鸟吃太多，他们每天都要派人看守池塘。

一位养鱼30多年的村民说，七八年前，这里的鱼塘边候鸟并不多，这几年才多起来。这是为何？

“以前，候鸟大多在黄河边的滩地、水渠、坑地栖息；近年，由于一些水渠被硬化，坑地被改造成鱼塘，可供候鸟栖息的滩地变少，候鸟自然也跟着改变了生活习性。”随行的一位鸟类专家说，池塘越来越多，里面的鱼也很丰富，可鸟儿并不知道这是人们养殖的东西，哪里有吃的便选择在哪里越冬或补给。

当然，人类生产活动对候鸟迁徙的影响绝非仅此。今年，在黄河湿地孟津段迁徙的豆雁达上万只，与七八年前数量持平。“恨狐”说，这与当地的农业生产关系密切，豆雁喜食麦谷、玉米、豆子，当一个时期当地的经济作物多于粮食作物时，这些豆雁因缺少食物，就会选择其他地方作为食物补给地；等粮食作物多了，它们会再回来。

(洛阳日报记者 赵佳)