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城市建设该是个细致活儿
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  河洛时评      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:25
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　　如果决策者、建设者都只求“差不多”“过得去”，市民的生活感受就会“差得多”“过不去”。

　　近日，有市民反映，在洛浦公园洛河北侧西苑桥至洛阳桥段，新建的彩色沥青健身步道与原有的道路衔接不齐，对老人可能是个麻烦事儿。洛浦公园管理处相关负责人表示，6.3公里的健身步道沿线存在不少路面衔接不齐的问题，处理这些问题需要一笔不小的资金，目前已将问题反馈给市体育局，由市体育局等牵头处理。

　　健身步道与原有道路连接情况复杂，共有百余个接口，这是客观情况。情况复杂，设计和施工难度可能变大。而且，该健身步道今年8月末才开建，当时预计10月10日完工——虽然工期实际上拖了一些时间，但整个施工过程仍不算很长。

　　不过，健身步道的小毛病不是第一次上晚报了。上个月中旬，记者曾就健身步道排水孔被沥青堵塞一事进行走访。当时工程负责人介绍，施工期间因下雨等原因造成工期推迟，一些“收尾”工作还未完成。

　　排水孔被堵，新老道路衔接不齐——这些瑕疵，在多数人看来，确实也不算啥大问题，但也正因如此，是不是在设计时就该充分考虑，或者本该在施工过程中就解决掉？

　　要知道，平整度较差、舒适度较差、缓冲效果不好，这些原来道路存在的问题，早在工程开工时就被提及。在健身步道的设计上，就包括改善这些状况的诸多措施。如今路面衔接不齐的问题还挺多，确实有点儿尴尬。

　　对这么好的彩色沥青健身步道，无意苛求，只是想就此谈一谈城市建设中的工匠精神。

　　城市虽大，但其实是一个有机而复杂的“生命系统”，方方面面、边边角角的建设管理工作，都需要认真而细致。试想，如果东边一砖一瓦垒得马虎，西边一草一木种得随意，城市还如何“让生活更美好”？城市建设，只有一步一个脚印地扎实推进，久久为功，方是良策。如果决策者、建设者都只求“差不多”“过得去”，市民的生活感受就会“差得多”“过不去”。

　　在城市建设中要追求工匠精神的严谨细致，就必须做到规划先行，避免“短、平、快”的“花架子”建设，注重城市建设的品质和灵魂。之所以强调规划设计要先行、要科学，就是因为毛糙的城市建设很容易出现偏差，“拉链式道路”“吃人井口”将不可避免地出现。

　　当然，不管干啥，不管是盖楼、修路，还是搞绿色出行、宜居社区、公共服务，求精品、求品质，结果可能是成本高了，但对于城市建设来说，带来的是福泽绵长，百姓称赞。（新闻观察员 洛谭）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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