昨日，记者从市120急救指挥中心获悉，从22日8时至23日8时，市区急救车共出诊171次，接到摔伤患者34个；从21日8时至22日8时，市区急救车共出诊121次，接到摔伤患者8个。此外，记者走访市区两家医院了解到，受低温雨雪冰冻天气影响，医院急诊接收的患者数量明显增多，其中摔伤、心脑血管疾病复发患者较多。

从多家医院的接诊情况来看，在外伤患者中，老年人的数量占总数的一半以上。市120急救指挥中心针对预防摔伤给出几点建议：

1.老年人尽量减少外出时间。如意外摔伤，注意不要乱动，以免造成二次损伤，出现外伤肿胀时不可按揉伤处，应及时就医。

2.女性可“暂别”高跟鞋，外出时最好穿防滑的平底鞋。在即将滑倒时不要用手腕支撑，侧摔时可就地一滚，避免骨折。

3.出行时尽量不骑车、少开车。

这两天，一些中老年人的心脑血管疾病复发了。河科大一附院新区医院神经内科副主任杜敢琴说，心脑血管疾病复发患者多是中老年人，这与降雪低温的天气情况有关，也与不少患者“看天气吃药”的习惯有关。杜敢琴提醒患有高血压、糖尿病等慢性疾病的中老年人，要坚持规律用药，不要根据天气随意增减药量。（洛阳晚报记者 智慧 郭学锋 通讯员 牛然 艾金宝 路书斋 谢雅敏 尤云飞）