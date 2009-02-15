面对降温和大雪，如何避免汽车在路上趴窝？昨日，《洛阳晚报》记者咨询了市宏伟汽修厂的技师、有多年驾龄的刘灿，为您总结了冬季开车的一些注意事项。

1.热车、热车、热车，重要的事情说三遍

车辆启动后，保持空挡3分钟到5分钟，等水温上升到60摄氏度后打开空调暖风，将出风位置调至风挡玻璃出风口，空气循环设为内循环，待风挡玻璃上的雾气散去后再出发。一些未使用电控喷油技术的车，若冬季不热车，化油器就无法正常工作，在行驶中极易熄火。热车时要用怠速，不要加油，因为此时机油未润滑到位，容易磨损发动机部件，缩短使用寿命。

2.跟着它们走，保险又省心

越野车和SUV车身重、轮胎宽、轮胎胎纹较深，能很好地挤开积雪，并在有积雪的路面上碾轧出一些花纹，跟着这些车走并保持一定的车距最为保险。在行驶中尽量避开大坡，对于一些缓坡，可选择挂手动挡搭配小油门爬坡。

3.上坡前先观察，刹车别踩死

上坡前应先观察路面的结冰情况，如果已上冻，最好避开。

如果路面只有一些积雪，上坡前挂前进挡后不要加油，上坡时轻点油门，保持车辆匀速、低速前进。上坡时一定不要踩死刹车，因为此时轮胎摩擦力很小，一旦车辆完全停下，起步将非常困难。

4.冬季电瓶易亏电，要及时检查并充电

引起车辆趴窝的原因，较常见的是电瓶亏电和机油过稠。

气温骤降常引发电瓶亏电，要及时检查并充电。最好的办法是听发动机的声音，启动时，如果3秒内发动机点火成功就不必担心，但如果发出嗡嗡声过久，或者点火成功后又突然熄灭，则要及时检查、充电。

5.无法前进时，倒车或许更有效

当车轮打滑无法前进时，可以挂倒挡，同时左右转动方向盘寻找着力点，倒回车辆前进时留下的车辙另觅他途。

6.网售几十元的折叠脱困板，可以备一个

刘灿建议，车主可选择价格相对低廉的条状防滑链，或可折叠的脱困板，这两样东西在网上的售价多在几十元。条状防滑链安装、拆卸简单，折叠脱困板既能铲除积雪，也可垫在车轮下帮助脱困。(洛阳晚报记者 陈耀玑)