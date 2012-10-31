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大雪让部分市民的财物受损 专家建议：轻微交通事故，快速理赔最明智
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:30
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　　昨日，记者从市交警部门获悉，这两天，因车辆侧滑、失控导致的追尾、剐蹭或单方微小事故数量明显增加。保险行业专业人士建议，发生轻微交通事故，选择快速理赔是最明智的做法。降雪造成的财物、人身损失，保险理赔还需提供气象证明。

　　市交警部门相关负责人说，如果事故仅造成财产损失且双方车辆都办了交强险，并对事故事实和责任划分没有争议，最明智的处理方法是快速理赔。当事双方在确认事故事实及双方驾驶证、车辆行驶证、交强险凭证等信息，对责任划分达成统一意见并拍照取证后，就可就近将车辆移至不妨碍交通的地方了。

　　如果双方自行协商未果，可拨打122说明情况，并立即向各自投保的保险公司报案。在事故发生后的24小时内，当事双方要同时前往快速理赔中心，并填写记录书，办理定损、理赔手续。对于符合规定、手续齐全的案件，保险公司可在5个工作日内对车主进行赔付。

　　因为此次降雪，部分市民的财物、人身可能受损，比如汽车被大雪压断的树枝砸坏，或市民走在冰面上意外滑倒摔伤等。

　　记者咨询我市多家保险公司了解到，如果客户投保的财物、人身因为降雪等恶劣天气受损，在符合预定的理赔条件后，便可以走理赔程序了，但多数保险公司需要客户提供相关的气象证明。

　　部分保险公司需要的气象证明，得由气象部门出具。部分保险公司表示，能够证明事发当天天气情况的报纸等也可以作为气象证明。市民如需理赔，最好事先详细咨询相关保险公司。

　　交通事故如遇这些情况，当事人一定要报警，不能走快速理赔程序

　　事故车辆无车牌、无检验合格证、无保险标志

　　驾驶人无有效机动车驾驶证

　　驾驶人酒驾或服用国家管制的精神药品或麻醉药品

　　事故车辆碰撞建筑物、公共设施或其他设施

　　当事人不能自行移动车辆

　　双方对交通事故事实有争议

　　运载易燃易爆化学物品以及毒害性、放射性、腐蚀性、传染病病原体等危险品的车辆

　　轻微交通事故可用微信快速处理

　　目前，通过“洛阳交警”微信公众号，车主可进行未造成人身伤亡且当事人对事实及成因无争议轻微交通事故的快速处理。完成信息登记后，系统将自动生成一个记录单号及查询密码，事故登记就完成了。随后，车主应在事故发生后24小时内，到就近的快速理赔中心换取简易事故处理决定书，再找保险公司理赔

　　具体操作流程为

　　发生轻微交通事故后，车主可以进入“洛阳交警”微信公众号，在聊天页面左下角点击“快撤理赔”，选择“拍照上传”

　　按照聊天框中的提示内容，车主依次输入本人的身份证号码及对方车主的身份证号码

　　点击聊天页面右下角的“+”键进行定位，上传事故发生位置

　　按照提示拍照、上传事故车辆头部、尾部和事故碰撞受损的部位，照片要尽量清晰，拍完后，直接点击发送即可（洛阳晚报记者 郭秩铭）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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