昨日下午，在上海新国际博览中心举行的第八届中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会上，由国机重工(洛阳)有限公司自主研发生产的GYS3902全液压单杠轮振动压路机和GT120DMT履带推土机正式揭牌发布，“洛阳制造”再次引起业界关注。

这是世界最大的工程机械展——德国Bauma展在中国的延伸，每两年举办一次，是亚洲顶级的工程机械行业展会。本次展会汇聚了来自41个国家和地区的2900多家企业参展。国机重工共展出平地机、压路机、装载机等12款产品。

国机重工洛阳公司研发生产的GYS3902全液压单杠轮振动压路机，自重39吨，激振力大、渗透性强，影响深度超过4米，压实效果国内领先，配置低温启动装置和三级过滤空滤器，可适应4000米至5000米高海拔地区工作。国机重工洛阳公司研发的GT120DMT履带推土机，是国内首创的电控离合柔性传动小马力推土机，多项专利技术填补了行业空白，主要针对农田改造、水利建设、矿山开采等土方作业。

国机重工洛阳公司董事长张国龙表示，作为国机家族中的重要一员，洛阳公司将坚守“装备世界，创造价值”的使命，不断追求和提升新技术、新工艺，实现国机重工传统主导产品向中高端转变，也为国机重工成为工程机械及相关重工领域世界一流的服务制造商贡献力量。(洛阳日报记者 李迎博)