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市民暴雪过后步行上下班 纷纷感慨“身体被掏空”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:28
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　　暴雪过后，因路面结冰严重，部分公交线路停运，不少市民只好选择步行上下班。有人为了避免迟到，清晨6点多就出门，步行两三个小时、走了10公里才到单位。

　　“不走不知道，一走吓一跳。”很多人在微信朋友圈里感慨，通过这次雪中步行的体验才发现自己身体有多弱，并决心以后要加强锻炼。医生提醒，雪天走路步子不要迈太大，锻炼要循序渐进，刚开始最好不要走太远。

　　25岁的小史住在瀍河区平等街与环城北路交叉口附近，而他的上班地点在近10公里外的西工区涧东路与九都路交叉口附近。22日傍晚，小史下班后看道路上积雪严重，其他交通工具也不方便，就选择步行回家。

　　“虽然走了两个多小时才到家，但我觉得并不累。”小史说，考虑到第二天一早路面会出现结冰等情况，他就打算第二天早出门以免上班迟到。

　　昨日清晨6点多，收拾好物品的小史便从家出发步行前往上班地点。两个小时后，他终于赶到了上班地点。

　　昨日上午，记者在微信朋友圈里看到，有不少朋友选择步行上班。其中一名朋友发微信感慨道：“不走不知道，一走吓一跳。走了两个多小时到单位，两条腿像灌铅了一样，感觉身体被掏空，以后一定要加强锻炼。”

　　记者在街头随机采访了多名步行上班的市民，他们中的大部分都说平时因为工作忙，不注意锻炼身体，通过这次长距离走路才发现自己的身体原来这么弱。

　　对于市民们选择步行上下班的举动，河科大一附院新区医院急诊科主任郏建臣说，结冰路面湿滑不堪，步行上下班的市民应选择鞋面宽大、防滑性强的运动鞋，同时要采取“小步慢行”的方式行走，这样可以有效避免意外摔倒。

　　他还说，在湿滑结冰路面行走，足部、腿部的受力点会有所改变，长距离、长时间行走容易引发关节扭伤、腿部拉伤等意外。因此，他建议市民步行应控制在3公里左右的距离，且不可不顾自身条件，盲目选择步行上班。（洛阳晚报记者 郭学锋 牛鹏远）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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