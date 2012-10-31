核心提示

近日，我市出台《构建现代产业体系促进高端石油化工产业发展实施方案》(下称《方案》)。市发改委相关负责人表示，我市将按照扩大规模、延伸链条、提升工艺、集聚发展的总体思路，以中石化洛阳分公司(简称洛阳石化)1800万吨/年炼油扩能改造工程为龙头，通过延链、补链推动石油化工产业不断向规模化、系列化、精细化发展；扶持壮大精细化工及氟硅有机材料产业，提高产业附加值；着力引进化纤纺织产业，培育新的经济增长点。

到2020年主营业务收入超1400亿元

目前，我市高端石油化工产业拥有规模以上企业210余家，已成为中部地区较大的石油化工基地之一。我市拥有中石化洛阳工程公司、黎明化工研究院等一批科研院所，科技研发能力位于国内前列。

《方案》提出，到2020年我市高端石油化工产业将实现主营业务收入超过1400亿元，形成上下游一体、产业链条完善、具有核心竞争力的中西部地区最大的高端石化产业基地，新培育主营业务收入10亿元以上石油化工企业不低于30家。

坚持四大发展原则提升产业综合竞争力

根据我市高端石油化工产业基础和优势，《方案》提出四大发展原则：

-资源就地转化原则

按照上下游衔接、产业链配套的要求，合理配置本地资源，优先完善本区域石化产业链，在保障汽油、柴油、煤油等初级石油化工产品供应的基础上，大力发展附加值高、市场前景好的高端石化产品，着力提升我市石化产业综合竞争力。

-科技创新原则

依托中石化洛阳工程公司、黎明化工研究院、河南科技大学等科研院所和高等院校，联合国内外顶级科研机构、高等院校与我市化工企业合作建设研发平台，加强关键技术和前沿产品的研发和应用，着力打造科技制高点。

-集聚发展原则

以骨干企业为龙头，以产业集聚区为平台，科学规划、合理布局，积极引进关联企业，加强产业配套，形成规模效应，增强行业发展的内生动力和外在风险抵御能力。

-战略合作原则

深入推进我市化工企业与中石化集团、中国化工集团、河南能源化工集团等国家、省大型企业的战略合作，推动强强联合。同时，依托上游资源优势，积极承接东南沿海地区精细化工、化纤纺织等产业转移，不断培育新的经济增长点。

支持重大项目建设加快产业园区化进程

《方案》还明确了我市高端石油化工产业下一步重点工作：

全力支持洛阳石化1800万吨/年炼油扩能改造工程等重大项目建设，市直相关部门、相关县(区)政府要全力做好配套服务，为我市打造中西部地区最大的高端石油化工产业基地提供资源保障。

加快产业园区化进程，以洛阳市石化产业集聚区为中心，建立石油化工、煤化工、盐化工“三化融合”国家级化工园区。统筹建设供热、治污、供水等公用设施，促进我市化工产业向高端化发展。

加快化纤纺织、氟化工等重点培育行业的承接平台建设，确保产业健康接续发展。按照产业布局，洛阳市石化产业集聚区主要发展石油化工、精细化工，积极培育氟硅有机材料等特色产业；孟津县华阳产业集聚区做好洛阳石化下游产业承接，主要发展化纤纺织、精细化工；嵩县产业集聚区依托自身资源优势，大力发展氟化工产品精深加工。

大力开展招商引资，加快培育本地企业。制定我市化工产业招商图谱，针对产业链的薄弱环节和缺失环节，瞄准国际国内精细化工、化工新材料及配套下游应用等重点领域的重点企业、龙头企业，集中招商资源和力量开展重点招商。

（洛阳日报记者 李迎博）