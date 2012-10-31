有专家认为，美国“工匠精神”的核心是创新，优秀的工匠就是别出心裁、不拘一格、自由创造的人。“工匠精神”不仅促成了美国今天的成就，也丰富和发展了美国文化。

当我们追溯美国的“工匠精神”时，不能忽略一个事实：这个国家最有影响力的人，包括一些国家领袖，都曾经以“工匠”身份为人所铭记。本杰明·富兰克林的壁炉、避雷针，乔治·华盛顿的水利工程，托马斯·杰斐逊的坡地犁，詹姆斯·麦迪逊的内置显微镜手杖……通过这些例子，我们也能更生动地理解“工匠精神”对于美国的重要意义：它不仅塑造了这个国家，更成为美国社会充满创造力的精神源泉。

提起美国当代的“工匠精神”，许多人会举例迪恩·卡门，他被誉为当代美国最著名的发明家，个人专利超过400个。风靡全球的“平衡车”、可以拿起葡萄的仿生机械手臂、能爬楼梯的全自动轮椅……最受人尊敬的是，迪恩不以利益为创新导向，坚信唯有创造才能让人类有更好的未来，这也是许多美国发明家具备的使命感。

各类工匠、创客、发明家在用自己的创造改变社会的同时，美国开放、包容的文化也在反哺“工匠精神”。在美国科学界有一种说法：“美国有能力资助最疯狂的研究。”这在一定程度上揭示了来自全世界优秀研发人员乐意在这片土地上奋斗的原因。作为世界知名的行业巨头，美国IBM咨询和服务的收入比重目前已超过总收入的50%，转型初见成效。企业激励员工自主创新和研发的机制，以及着力培养全球化人才的战略，是IBM保持活力的关键。这种推崇创新的“工匠精神”为美国赢得了全球性的竞争优势。

为在新一轮科技革命和产业竞争中占领先机，美国提出了“回归制造业”，并于若干年前在社区兴办“工匠空间”、开展“工匠运动”，目的就是进一步培养“工匠精神”，重振制造业。

（洛阳日报记者 李梦龙 实习生 刘阳 整理）