洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
洛阳的小动物们又如何抵御风雪呢？记者带您去看看
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:26
分享到：

抱团取暖

雪地撒欢儿

　　大雪来访，市民纷纷穿上了厚重的棉衣，用上了暖宝宝等御寒神器。在王城公园动物园里，小动物们又如何抵御风雪呢？一起猜猜看，哪种动物最怕冷？走，跟着记者去看看。

　　待遇咋就差恁大呢？

　　同是猴类，有的在雪地里撒欢儿，有的却躲在室内取暖

　　动物园里最先开启“防寒保暖模式”的是细尾獴、高獴和各类珍稀猴子。

　　细尾獴、高獴怕冷还可以理解，毕竟人家来自非洲，今年又是第一次在洛阳过冬。这大雪纷飞天，猕猴们在雪地里玩得不亦乐乎，松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴和绿猴却躲在房间里享受暖气。

　　同是猴类，差别为何这么大呢？

　　王城公园动物园副园长刘兆阳解释说，那是因为猕猴天生不怕冷，我国就是猕猴的主要分布地之一，在青海、西藏等高寒地区都有猕猴分布。松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴和绿猴是生活在热带地区的动物，碰上大雪或温度较低的天气，它们的房间里就需要开启电暖器、空调等御寒设备。

　　虽说有了电暖器和空调后，房间不似窗外那般寒冷，但时不时还能看到细尾獴们在电暖器旁抱作一团。刘兆阳说，和猴类一样，细尾獴也是园中的高智商动物，寒冷时它们会像人一样互相拥抱，以抵御寒气。另外，细尾獴天生胆子小，这样抱在一起，也有壮胆的作用。

　　最怕冷的为啥是园内两大“最”

　　一个体形大，一个腿长，都是体表散热快

　　动物园内个儿最高的长颈鹿，还有分量最重的大象，竟然是怕冷的小伙伴！

　　是不是很多人都和记者一样认为大象皮糙肉厚，应该比较耐冻？其实不尽然，大象体形如此庞大，带来的问题就是体表散热快！

　　长颈鹿的大长腿和长脖子在天热时可以起到降温的作用，可在防寒方面弱爆了。

　　当然，怕冷也和它们都出生在热带地区有关。

　　有什么御寒妙招给这两位“最高”“最重”的小伙伴儿呢？

　　记者了解到，在动物园的长颈鹿馆和大象馆内，暖气、空调都已投入使用。跟这两位一样用上暖气、电暖器、空调等防寒设备的还有袋鼠、金刚鹦鹉、狒狒、山魈(xiāo)、河马和犀牛等。

　　看着身边大多数动物都要躲进房中取暖，刚出生的华南虎、非洲狮和金钱豹就表示“不能理解”了。

　　刘兆阳说，华南虎、非洲狮和金钱豹这些动物不惧寒冷，雪花可是它们的大爱哦！您看，它们在雪中时而互相追逐、打滚儿嬉戏，时而在笼舍中悠闲散步，别提多开心了。

　　动物也讲究“冬令进补”？

　　为增加营养，现在有些动物笼舍里24小时不断食

　　中医学上有冬令进补之说，在动物身上适用吗？

　　答案是适用。

　　“动物过冬，营养必须跟上。”刘兆阳表示，从11月初开始，动物园就有意识地增加狮子和老虎的饲喂量，同时增加其中的营养成分，现在一只成年狮每天要吃十四五斤肉，还有鸡蛋、牛奶等营养品，以保证它们的营养。

　　“大象、长颈鹿、河马和犀牛等动物的笼舍内，新鲜干草供应24小时不断，同时水果的种类也比之前更丰富。”刘兆阳说，天气转冷后，饲养员们也加大了松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴和绿猴的食物供应量，不仅多加了3斤活面包虫，还增加了花生、瓜子、大枣、橘子、香蕉等。这待遇，让人不禁担心这些动物会控制不住，一不小心“吃成猪”啊。（洛阳晚报记者 李雨璐 邓超 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿 高山岳/图）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“老寒腿”慎泡脚 有腿脚疼痛一定要去正规医院
  • ·各地取消“奇葩证明”追踪：仍有索取“无小三”证明
  • ·老人身上有股味？这些味道是患病信号 别大意
    		•
    五大技巧教您合理布置客厅
    五大技巧教您合理布置客厅
    供热管网全面提温 ，保障小区供热
        降雪天气致我市热负荷量增大，市区四家热力企业均已进入应急预案实施阶段，新区调峰热源厂备用热源已启动
  • ·河南最新房价公布 洛阳均价你一定想不到
  • ·郑州发布电梯使用办法 新建住宅要有电梯能放下担架
  • ·个税改革方案或明年出炉 首套房贷利率有望纳入抵扣
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 李亚就应对低温雨雪冰冻天气作出重要...
  • 河南18地市降雪排行出炉 24日夜到25日...
  • 昨天洛阳市普降暴雪 出现罕见雷打雪现象
  • 暴雪天气洛阳多名司机被困 交警、救...
  • 受雪天影响， 今天洛阳龙门站将停运16...
  • 暴雪袭洛 全力应对
  • 洛阳公交线路最新调整信息 部分线路恢...
  • 初雪后洛阳市开启“冰冻模式” 解冻别...
  • 河南最新各城市房价公布 洛阳均价你一...
  • 伊滨区不断完善基础设施与公共服务 加...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    死亡如此之近 伊拉克摩...
    百变发色 厨师用16年换...
    精彩热帖

    舞步出品 古刹雪韵

    洛城飞雪更妖娆

    红叶迎雪战寒冬

    雪 天赐御笔
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    刘涛精致美颜秀锁骨

    梅婷与女儿写真曝光

    拍过裸戏的郝蕾

    大表姐真空上阵
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605