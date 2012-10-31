抱团取暖

雪地撒欢儿

大雪来访，市民纷纷穿上了厚重的棉衣，用上了暖宝宝等御寒神器。在王城公园动物园里，小动物们又如何抵御风雪呢？一起猜猜看，哪种动物最怕冷？走，跟着记者去看看。

待遇咋就差恁大呢？

同是猴类，有的在雪地里撒欢儿，有的却躲在室内取暖

动物园里最先开启“防寒保暖模式”的是细尾獴、高獴和各类珍稀猴子。

细尾獴、高獴怕冷还可以理解，毕竟人家来自非洲，今年又是第一次在洛阳过冬。这大雪纷飞天，猕猴们在雪地里玩得不亦乐乎，松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴和绿猴却躲在房间里享受暖气。

同是猴类，差别为何这么大呢？

王城公园动物园副园长刘兆阳解释说，那是因为猕猴天生不怕冷，我国就是猕猴的主要分布地之一，在青海、西藏等高寒地区都有猕猴分布。松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴和绿猴是生活在热带地区的动物，碰上大雪或温度较低的天气，它们的房间里就需要开启电暖器、空调等御寒设备。

虽说有了电暖器和空调后，房间不似窗外那般寒冷，但时不时还能看到细尾獴们在电暖器旁抱作一团。刘兆阳说，和猴类一样，细尾獴也是园中的高智商动物，寒冷时它们会像人一样互相拥抱，以抵御寒气。另外，细尾獴天生胆子小，这样抱在一起，也有壮胆的作用。

最怕冷的为啥是园内两大“最”

一个体形大，一个腿长，都是体表散热快

动物园内个儿最高的长颈鹿，还有分量最重的大象，竟然是怕冷的小伙伴！

是不是很多人都和记者一样认为大象皮糙肉厚，应该比较耐冻？其实不尽然，大象体形如此庞大，带来的问题就是体表散热快！

长颈鹿的大长腿和长脖子在天热时可以起到降温的作用，可在防寒方面弱爆了。

当然，怕冷也和它们都出生在热带地区有关。

有什么御寒妙招给这两位“最高”“最重”的小伙伴儿呢？

记者了解到，在动物园的长颈鹿馆和大象馆内，暖气、空调都已投入使用。跟这两位一样用上暖气、电暖器、空调等防寒设备的还有袋鼠、金刚鹦鹉、狒狒、山魈(xiāo)、河马和犀牛等。

看着身边大多数动物都要躲进房中取暖，刚出生的华南虎、非洲狮和金钱豹就表示“不能理解”了。

刘兆阳说，华南虎、非洲狮和金钱豹这些动物不惧寒冷，雪花可是它们的大爱哦！您看，它们在雪中时而互相追逐、打滚儿嬉戏，时而在笼舍中悠闲散步，别提多开心了。

动物也讲究“冬令进补”？

为增加营养，现在有些动物笼舍里24小时不断食

中医学上有冬令进补之说，在动物身上适用吗？

答案是适用。

“动物过冬，营养必须跟上。”刘兆阳表示，从11月初开始，动物园就有意识地增加狮子和老虎的饲喂量，同时增加其中的营养成分，现在一只成年狮每天要吃十四五斤肉，还有鸡蛋、牛奶等营养品，以保证它们的营养。

“大象、长颈鹿、河马和犀牛等动物的笼舍内，新鲜干草供应24小时不断，同时水果的种类也比之前更丰富。”刘兆阳说，天气转冷后，饲养员们也加大了松鼠猴、黑帽悬猴、赤猴和绿猴的食物供应量，不仅多加了3斤活面包虫，还增加了花生、瓜子、大枣、橘子、香蕉等。这待遇，让人不禁担心这些动物会控制不住，一不小心“吃成猪”啊。（洛阳晚报记者 李雨璐 邓超 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿 高山岳/图）