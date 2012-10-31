昨日，车站交巡大队的一名交警在微信朋友圈里发了一封“致歉信”——上午，他在清理玻璃厂路上的积雪时，“强迫”一名路过的铲车司机帮助清理路面的冰和积雪。事后，他担心这名司机可能因此而迟到，便发了这封“致歉信”，向对方说声“对不起”。

发“致歉信”的是车站交巡大队郊委岗的交警董红光。昨日11时，记者联系到他时，他和同事仍在清理玻璃厂路上的积雪。

董红光说，昨日7时，他和同事上班后就开始清理玻璃厂路和九都路交叉口的积雪。玻璃厂路中州渠至九都路段是条坡道，两侧分布着商铺、学校和医院，人流量和车流量都很大，需要及时清理地上的积雪和冰，但董红光和同事的铲雪工具是铁锨，铲雪的效率较低。

7时20分许，一辆铲车从滨河北路拐到了玻璃厂路上，董红光和协警林康见到后，赶紧上前把车拦下。“师傅，能不能耽误你一点儿时间，帮忙把前面路上的积雪用铲车清理一下？”听到董红光的请求，司机面露难色地表示，他是接老板的通知，着急把车开到工地铲雪的。看着路上厚厚的积雪，董红光只好反复向对方解释，最后，铲车司机给他的老板打了电话，老板听说情况后，便爽快地答应了。

铲车清雪的效率很高，不到10分钟，近300米长的路面上的积雪和冰都被清到了路边。董红光向铲车司机道谢后，对方开车匆匆离开。“他走了以后，我一直担心他会迟到。”董红光说，手头的活儿干完后，他便在微信朋友圈发了“致歉信”。

“致歉信”发出后，不少朋友给董红光和铲车司机点赞。有人留言：“司机应该不会抱怨，他也在传递正能量。”（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 尤玉环）