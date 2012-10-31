洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
“被迫”铲雪的司机 交警向你说声“对不起”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:32
分享到：

　　昨日，车站交巡大队的一名交警在微信朋友圈里发了一封“致歉信”——上午，他在清理玻璃厂路上的积雪时，“强迫”一名路过的铲车司机帮助清理路面的冰和积雪。事后，他担心这名司机可能因此而迟到，便发了这封“致歉信”，向对方说声“对不起”。

　　发“致歉信”的是车站交巡大队郊委岗的交警董红光。昨日11时，记者联系到他时，他和同事仍在清理玻璃厂路上的积雪。

　　董红光说，昨日7时，他和同事上班后就开始清理玻璃厂路和九都路交叉口的积雪。玻璃厂路中州渠至九都路段是条坡道，两侧分布着商铺、学校和医院，人流量和车流量都很大，需要及时清理地上的积雪和冰，但董红光和同事的铲雪工具是铁锨，铲雪的效率较低。

　　7时20分许，一辆铲车从滨河北路拐到了玻璃厂路上，董红光和协警林康见到后，赶紧上前把车拦下。“师傅，能不能耽误你一点儿时间，帮忙把前面路上的积雪用铲车清理一下？”听到董红光的请求，司机面露难色地表示，他是接老板的通知，着急把车开到工地铲雪的。看着路上厚厚的积雪，董红光只好反复向对方解释，最后，铲车司机给他的老板打了电话，老板听说情况后，便爽快地答应了。

　　铲车清雪的效率很高，不到10分钟，近300米长的路面上的积雪和冰都被清到了路边。董红光向铲车司机道谢后，对方开车匆匆离开。“他走了以后，我一直担心他会迟到。”董红光说，手头的活儿干完后，他便在微信朋友圈发了“致歉信”。

　　“致歉信”发出后，不少朋友给董红光和铲车司机点赞。有人留言：“司机应该不会抱怨，他也在传递正能量。”（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 尤玉环）

　　

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“老寒腿”慎泡脚 有腿脚疼痛一定要去正规医院
  • ·各地取消“奇葩证明”追踪：仍有索取“无小三”证明
  • ·老人身上有股味？这些味道是患病信号 别大意
    		•
    五大技巧教您合理布置客厅
    五大技巧教您合理布置客厅
    供热管网全面提温 ，保障小区供热
        降雪天气致我市热负荷量增大，市区四家热力企业均已进入应急预案实施阶段，新区调峰热源厂备用热源已启动
  • ·河南最新房价公布 洛阳均价你一定想不到
  • ·郑州发布电梯使用办法 新建住宅要有电梯能放下担架
  • ·个税改革方案或明年出炉 首套房贷利率有望纳入抵扣
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 李亚就应对低温雨雪冰冻天气作出重要...
  • 河南18地市降雪排行出炉 24日夜到25日...
  • 昨天洛阳市普降暴雪 出现罕见雷打雪现象
  • 暴雪天气洛阳多名司机被困 交警、救...
  • 受雪天影响， 今天洛阳龙门站将停运16...
  • 暴雪袭洛 全力应对
  • 洛阳公交线路最新调整信息 部分线路恢...
  • 初雪后洛阳市开启“冰冻模式” 解冻别...
  • 河南最新各城市房价公布 洛阳均价你一...
  • 伊滨区不断完善基础设施与公共服务 加...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    死亡如此之近 伊拉克摩...
    百变发色 厨师用16年换...
    精彩热帖

    舞步出品 古刹雪韵

    洛城飞雪更妖娆

    红叶迎雪战寒冬

    雪 天赐御笔
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    刘涛精致美颜秀锁骨

    梅婷与女儿写真曝光

    拍过裸戏的郝蕾

    大表姐真空上阵
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605