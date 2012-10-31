在11月21日召开的市委网络安全和信息化领导小组会议上，省委常委、副省长、市委书记、市委网络安全和信息化领导小组组长李亚强调，要调动方方面面积极性，着力发挥网络凝聚共识的作用，在回应民意、争取人心上下功夫、求实效。(详见11月22日《洛阳日报》01版相关报道)

网情是民情的重要组成部分。互联网时代，群众遇到问题，更倾向于选择网上互动，通过网络问政做好群众工作，应成为我市各级党政机关和领导干部的“硬功夫”。这不仅是互联网时代对洛阳提出的新要求，更是从中央到地方的大势所趋。

习近平总书记曾表示：“老百姓上了网，民意也就上了网。群众在哪儿，我们的领导干部就要到哪儿去。”他还对我们“学会通过网络走群众路线”提出具体要求：“要经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。”

古人说：“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”很多网民习惯称自己为“草根”，那网络就是连接“草根”的一个重要渠道。它既为我们党委、政府了解民情民意、汇聚民心民智提供了“快速通道”，又对我们通过网络问政于民、问计于民、问需于民提出了更高要求。

现实中，我市一些部门对网络诉求选择性的回复，暴露出我们“运用网络了解民意、开展工作的本领”还不够硬，尤其从我市每月公布的洛阳网“百姓呼声”回复率来看，仍然存在“一些部门的回复率为零”，而“部分单位存在应付网民诉求的情况”是最常见的情况，这大大挫伤了群众的积极性。

应当看到，网络问政尽管不能完全替代现实中的群众工作，却是做好群众工作的一个重要路径；网络问政的核心在“办”，如果光“问”不“办”，群众就会失去耐心，党委、政府就会失去公信。对于群众反映强烈的热点难点问题及合法诉求，应认真研究、充分吸纳各种意见建议，积极回应群众的利益关切和诉求，千方百计予以解决，不回避，不推诿，不敷衍。要进一步健全完善提升群众网上诉求的办理机制，达到“像扫二维码一样简单”的办事效率，增强群众“党委政府随时就在身边”的感觉。

越是在经济发展关键期，越需要唤起对人民群众的赤子之心，越需要坚守群众路线这条“执政生命线”。放眼未来，需要党员干部秉持互联网思维，解好网络问政这道题，走好网上群众路线，让互联网成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径。如此，方能练就网络问政的“硬功夫”，为改革发展汇聚强大的网络正能量，真正画好网上网下实现中华民族伟大复兴中国梦这个最大的同心圆。（万晓阳）