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洛阳市多措并举推进简政放权
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-24 08:32
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　　日前，我市印发《关于2016年推进简政放权放管结合优化服务改革重点工作职责分工的通知》(以下简称《通知》)，明确我市简政放权、放管结合、优化服务改革工作3个方面15项重点任务，要求各级各部门研究制订实施方案，并将落实情况纳入绩效考评体系。

　　●所有行政审批事项做到“零超时”

　　《通知》指出，对确需下放县(市)区的审批事项，要在人才、经费、技术、装备等方面予以保障，确保县(市)区接得住、管得好；对相同、相近或相关联的审批事项，要一并取消或下放，增强放权的协同性、联动性；对确需保留的行政审批事项，要统一审批标准，简化审批手续，规范审批流程。所有行政审批事项都要严格按法定时限做到“零超时”。

　　●坚决取消或整合准入证、上岗证

　　《通知》要求，按照省政府部署，落实职业资格目录清单管理制度，清单之外一律不得开展职业资格许可和认定工作，清单之内除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩。严肃查处职业资格“挂证”“助考”等行为，严格落实考培分离。

　　●在“三证合一”基础上实现“五证合一”

　　在全面实施企业“三证合一”基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证，实现“五证合一、一照一码”。

　　《通知》要求，扩大“三证合一”覆盖面，推进整合个体工商户营业执照和税务登记证，实现只需填写“一张表”、向“一个窗口”提交“一套材料”，即可办理工商及税务登记。

　　●全面清理和整合中介服务

　　全面清理和整合规范各类认证、评估、检查、检测等中介服务，有效解决评审评估事项多、耗时长、费用高等问题。重点整治各种涉企乱收费，完善涉企收费监督检查制度，强化举报、查处和问责机制。组织开展涉企收费专项监督检查，切实减轻企业负担。

　　●扩大高校和科研院所自主权

　　《通知》指出，凡是束缚教学科研人员积极性、创造性发挥的不合理规定，都要取消或修改；凡是高校和科研院所能够自主管理的事项，相关权限都要下放，特别是要扩大高校和科研院所在经费使用、成果处置、职称评审、选人用人、薪酬分配、设备采购、学科专业设置等方面的自主权。

　　●清除民间资本投资障碍

　　《通知》强调，凡是法律法规未明确禁止的，一律允许各类市场主体进入；凡是已向外资开放或承诺开放的领域，一律向民间资本开放；凡是影响民间资本公平进入和竞争的各种障碍，一律予以清除。研究制定促进民间投资的配套政策和实施细则，建立行业准入负面清单制度，破除民间投资进入电力、电信、天然气、养老、医药等领域的不合理限制和隐性壁垒，坚决取消对民间资本单独设置的附加条件和歧视性条款。

　　●实体政务向网上办事延伸

　　大力推行“互联网+政务服务”，推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，打造政务服务“一张网”，简化服务流程，创新服务方式，对企业和群众办事实行“一口受理”、全程服务。

　　《通知》要求，制订政府部门间数据信息共享实施方案，明确共享平台、标准、目录、管理、责任等要求，实现数据信息互联互通和充分共享。（ 洛阳日报记者 李三旺）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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