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洛阳市一接亲队伍冒雪到外地接亲 原本3个小时的车程最终耗时16个小时
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:26
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魏东明和他的新娘 （受访者供图）

接亲路上，多是这样的“冰雪之路” （受访者供图）

　　昨日中午，当看到好友魏东明的婚礼如期举行，张奇亮和其他参与接亲的人才松了一口气。22日，我市的魏东明和亲朋赴平顶山接亲，因大雪走了一次“最艰辛的接亲路”——原本3个小时的车程最终耗时16个小时。

　　令人高兴的是，婚礼如期举行，接亲的人一路上的互助团结也深深打动了参加婚礼的众人。《洛阳晚报》向新人送上祝福：祝你们新婚快乐、白头偕老！

　　天下起了雪，接亲队伍仍坚持到外地接亲

　　魏东明是偃师市首阳山镇人，他的新娘是平顶山市叶县人。两家相距约170公里，按照魏东明的计划，22日13时，接亲队伍从洛阳出发，赶到新娘家需要约3个小时，在新娘家过一夜，第二天早上赶回洛阳举办婚礼。

　　然而，22日的一场大雪令大家措手不及。22日中午，张奇亮开车到魏东明家时，魏东明正和众人商量怎么办：雪不停，路不好走，是去外地接亲还是让新娘一方直接来洛？最终，大家决定按计划开车前往女方家。

　　“我们既然答应女方去接亲，就一定要去，不去的话显得没诚意。”张奇亮说。

　　22日13时，6辆接亲车准时出发。考虑到一路上风大雪大，难免会堵车，他们便给车加满油，并装上新买的防滑链，做完这些工作花费了两个小时。随后，接亲车队来到连霍高速白马寺站入口，令大家担心的事发生了——由于雪下得太大，高速公路已经封闭。

　　李屯特大桥禁行，说明情况后交警终于放行

　　面对此情况，张奇亮等人商量后决定，从伊川、汝阳一线到平顶山。于是，车队掉头往洛阳市区方向行驶。“视线不好，路又滑，我们只好将时速保持在二三十公里。”张奇亮说，即使这么小心，还有几次差点儿追尾。

　　接亲车队驶上龙门大道时，其中一辆车的防滑链断裂，大家只好暂停前进。在附近一家汽修店买了防滑链安装好，车队才重新上路。

　　考验还在后面——当接亲车队行至王城大道李屯特大桥时，在桥头执勤的交警表示，禁止车辆上桥。原来，该路段属于事故高发段，交警暂时将其封闭。由于接亲车队只有这一条路能走，张奇亮和魏东明只好下车，一起向交警说明情况，最终交警放行了。

　　待车队离开洛阳市区时，距离他们出发已过去7个半小时。

　　耗时16个小时，接亲队伍终于到达新娘家

　　天黑之后，为避免追尾等意外情况发生，大家都紧绷着神经，6辆车拉开车距并低速行驶。作为排头兵，张奇亮不仅要注意前方路况，还要留意后面的车。“一到路口，我便打着双闪在路边停车，等待后面的车辆跟上。”张奇亮说，停车后车轮泥瓦上的积雪就会结冰，再启动车辆时冰就会与防滑链产生摩擦。担心冰将防滑链磨断，他只得下车将冰铲掉。一路上，他们共停车十几次。

　　23日零时许，接亲车队距离新娘家还有约100公里的路程。好在此时大雪已停，路也好走了很多。凌晨3时许，车队终于到达平顶山。经过十几个小时的奔波，大家又累又饿，下车吃了碗面后继续赶路。凌晨5时许，接亲车队终于平稳地停在了新娘家门口。

　　有这样的亲友，新人既感动又自豪

　　女方亲友看到接亲车队冒着风雪赶来，都十分感动，原本要男方发红包，女方才开门的“堵门”等习俗也免了，直接让新郎把新娘接走。“路途虽然艰辛，但女方很体谅我们，让我们顺利地接走了新娘。”张奇亮笑着说，幸亏接亲的人有十几个，大家轮流开车，不然开车的人就太疲惫了。

　　昨日6时许，接亲车队载上新娘往洛阳赶。此时，高速公路已开放。11时许，接亲车队到达新郎家。12时许，婚礼如期举行。对于亲友冒着风雪去接新娘的举动，魏东明和他的新娘既感动又自豪：“有这样的亲友太幸福了，今后如有需要，我们也会帮助他们！”

　　在这里，《洛阳晚报》祝福新人新婚快乐，在今后的人生道路上无论遇到多大的困难，都能携手前行。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 丁亚孟）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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