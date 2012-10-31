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孟津县横水镇实施精准扶贫易地搬迁
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-24 08:35
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干净的西沟村易地扶贫搬迁安置点 记者 李冰 摄

　　初冬，从孟津县横水镇驱车走大横线一路向西，开车沿蜿蜒的山路行驶十几分钟就到达了西沟村，村中心一处建筑工地热火朝天的忙碌景象映入眼帘。不远处，一间间新房让人眼前一亮。

　　这里是西沟村易地扶贫搬迁安置点。宽敞明亮的新房里洒满阳光，74岁的孤寡老人杜占华满脸幸福感。

　　就在半个月前，杜占华还守着山大沟深处一间土窑过着穷日子，他说自己做梦也没想到，这辈子还能住平房、喝自来水、走水泥路……

　　西沟村位于孟津县最西部的山区，有三道岭四道沟，全村1324口人散居在15个自然村里。由于农业基础薄弱、老年人居多，西沟村有贫困户113户246人。受地理条件制约，一部分人住在山顶，一部分人住在沟底，很多人家里只有老旧的土砖房。

　　省第十次党代会明确指出，以增加贫困人口收入为核心，以革命老区、“三山一滩”地区为重点，采取转移就业、产业扶持、易地搬迁、社会保障、特殊救助等方式，打好脱贫攻坚“组合拳”。市第十一次党代会报告提出，要全力打赢脱贫攻坚战，认真落实“五个一批”举措，分类推进转、扶、搬、保、救，让贫困群众稳定实现“两不愁三保障”。

　　为尽快帮助山区群众拔穷根、挪穷窝、改穷貌，西沟村实施易地搬迁，在原西沟村小学院内设置安置点，按照每人25平方米的标准，投资50余万元建成19间共480平方米的安置房，配齐灶具和床铺。今年10月底，第一批符合条件的14户特困户住上了新房。

　　祖祖辈辈都想搬出这个“穷窝窝”的梦想，即将成为现实。从9月安置点开工建设以来，72岁的西沟村党支部书记杜年杰一有空就跑到工地，眼看着大家伙儿的幸福家园就要建成，心里别提多高兴了，走路脚底生风，腰板挺得溜直。

　　杜年杰带着记者往沟里走了1公里，一排破旧的房屋呈现在眼前，满眼都是破旧的老屋。

　　交通不便、吃水困难，让这里的村民祖祖辈辈过着贫穷的生活。

　　过去，李召法和哥哥就挤在一间不足10平方米的土房里，“老家离村中心不算太远，但生活条件太差了，吃水要去沟底打，来回一趟要俩仨小时”。李召法的哥哥已年过七旬，偏瘫十几年，哥俩相依为命，如今搬进了新房，李召法心里别提多暖了。“新房还是套间，进门是个大屋，里面还有间厨房，床、灶火都有，水电也不收钱，还有自来水，我们领了钥匙就能住，以后买粮看病都方便多了！”

　　杜年杰说，按照横水镇易地搬迁实施方案，对生活贫困、居住分散、交通不便、符合搬迁条件的贫困户，能搬尽搬。考虑到已到冬天，村里把五保户、低保户和孤寡老人等特困群众选为第一批安置对象。第二批安置点已经开工建设。

　　为了实现“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标，西沟村驻村第一书记张战军引来种植、养殖等科技扶贫项目，让搬出“穷窝”、有劳动能力的村民就近打工增收。

　　“搬迁只是手段，脱贫才是目的。易地扶贫搬迁改善的不仅仅是群众的居住环境，更重要的是要通过多种形式提高生活水平，让群众真正能脱贫、能致富。”张战军说。（洛阳日报记者 李冰 特约通讯员 郑战波）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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