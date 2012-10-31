昨日下午，市委副书记、代市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究并原则通过《洛阳市法治政府建设实施方案(2016—2020年)》《关于贯彻落实〈中共河南省委河南省人民政府关于推进价格机制改革的实施意见〉的实施方案》《洛阳市公共租赁住房管理实施办法》等文件。

《洛阳市法治政府建设实施方案(2016—2020年)》紧紧围绕“9+2”工作布局，明确了加快法治政府建设的九大任务和56项具体措施，提出到2020年在全省率先基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，法治政府建设水平始终位居全省前列。会议原则同意该方案，要求相关部门根据会议讨论意见修改完善后，抓紧按程序提交市委常委会议研究。会议强调，各级各部门要切实增强自觉性和紧迫感，凝聚思想共识，加强组织领导，共同推动法治政府建设各项任务全面落实，让政务生态清起来、依法用权严起来、百姓法治获得感实起来。

要从严规范行政决策行为，不断完善重大决策合法性审查机制，对关系经济社会长远发展、人民群众切身利益的重大行政决策，必须严格履行法定程序，确保程序正当、过程公开、责任明确。要从严规范行政执法行为，牢固树立服务型执法理念，全面落实行政执法责任制，严格执行罚缴分离和收支两条线制度，严禁罚没收入同部门利益直接或者变相挂钩，任何行政执法机关不得下达或者变相下达行政处罚指标。

会议研究价格机制改革实施方案时强调，各级各有关部门要充分认识由市场决定价格机制的重要性、紧迫性，进一步健全机制、明确责任，确保各项改革举措落到实处。推行涉及民生的价格政策特别是重大价格改革政策时，要充分考虑社会承受能力，尤其是对低收入群体的影响，做好风险评估，完善配套措施，确保价格改革顺利推进。要做好舆论引导工作，及时回应社会关切，传递有利于加快完善由市场决定价格机制的好声音和正能量，积极营造良好的舆论氛围。

会议在研究《洛阳市公共租赁住房管理实施办法》时强调，要进一步打通公租房和商品住房通道，不断满足城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业职工的基本住房需求，实现建管并重、租售并举和可持续运营。要加强宣传，提高群众的政策知晓率。有关部门要确保操作规范、透明，使公租房发挥最大效益。

会议原则通过了我市林业产业发展、廊道绿化提升暨农田林网建设相关文件。会议强调，各级各部门要按照各自职责，认真抓好落实，确保完成各项指标任务。要强化科技攻关，加强林木良种选育、重大病虫害绿色防治技术研究，辐射带动林业产业基地提质增效、加快发展。要尽快细化分解指标，明确各单位具体建设和管护责任，建立检查督察长效机制，确保造林绿化取得实效。

会议原则通过了《洛阳市地方史志事业发展规划(2016-2020年)》《洛阳市全民健身实施计划(2016-2020年)》和《洛阳市加强建筑垃圾管理促进资源化利用及产业化发展工作实施方案》。

会议还研究了安全生产等工作。（洛阳日报记者 孙自豪 白云飞）