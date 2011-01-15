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洛阳各部门积极应对雨雪冰冻天气 公交民航已恢复
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-24 09:28
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　　22日至昨日，我市启动应急响应机制，全市各级各部门上下联动、通力协作，积极有序应对此次低温雨雪冰冻天气。目前，市区主次干道、重点区域，各县(市)城区除雪作业已接近尾声，城乡居民生产生活秩序井然。

　　为有效应对22日我市的大范围降雪，省委常委、副省长、市委书记李亚作出重要批示，强调坚持以人为本、安全第一，采取强有力的措施积极应对低温雨雪冰冻天气影响，确保城乡居民正常的生产生活秩序。市委办公室、市政府办公室22日联合下发《关于做好低温雨雪冰冻天气应对工作的紧急通知》，要求全市各级各部门做好低温雨雪冰冻天气应对工作，严防重特大事故发生。

　　截至昨日下午，城市区、各县(市)城区除雪除冰工作已接近尾声，我市此次冰雪天气一级应急响应也已解除。

　　公交 改线或停运的基本恢复

　　记者从市公交集团获悉，截至昨日16时，随着气温回升、道路交通情况好转，多数因天气原因临时改线或者停运的公交车均恢复原线营运。预计今日所有线路将恢复正常。

　　市公交集团相关负责人说，为了正常发车，从22日到昨日，不少公交车司机纷纷提前到岗，清理车窗积冰，检查蓄电池，打开空调预热车厢。市公交集团也通过在市区大型公交枢纽站点增加发车车次、调线等方式，尽最大能力保障市民出行。

　　客运 市区各客运站均已正常发车

　　市交运集团负责人表示，从昨日12时起，该公司所有汽车站，包括洛阳汽车站、锦远汽车站、孟津汽车站、洛宁汽车站、汝阳汽车站、嵩县汽车站、偃师汽车站、新安汽车站、伊川汽车站、宜阳汽车站、栾川汽车站等，相继恢复正常发车。

　　长途线路大部分也恢复正常运行，但由于个别高速路段还有少量结冰情况，车辆通行速度较慢，拥堵问题严重，需要上高速的班线实际发车时间需提前联系各车站服务台，而各县汽车站通往乡村的线路则因为道路情况复杂，山区积雪严重，大部分线路还未恢复通行，具体发车时间需根据实时路况而定。

　　民航 机场已经全面开放

　　22日的强降雪对我市民航客运造成了不小的影响，北郊机场因积雪一度关闭，500余名受影响旅客被妥善安置。随着降雪停止，洛阳北郊机场于昨日9时许全面开放，航班恢复正常。22日取消的去往北京、上海、广州等地的航班也于昨日补班起飞。

　　铁路 今后几天有多趟列车临时停运

　　昨日，由于途经京广、郑徐、郑西客运专线及陇海铁路线的车次仍不同程度晚点，使经停洛阳站及洛阳龙门站多趟列车出现晚点，但动车组列车的晚点时长已较22日有了大幅缩短。

　　截至昨日傍晚记者发稿时了解到，今后几天我市还将停运多趟列车，其中24日停运G1981次、K132次，25日停运1151次、K125次、K2045次、K2046次，26日停运K131次、K126次。

　　若有增加新的停运列车，铁路部门将会及时公布，本报也将通过官方新浪微博@洛阳晚报第一时间发布，请您留意。

　　学校 今日恢复上课，各校自行安排补课

　　昨日，我市所有非寄宿制中小学、幼儿园因雪停课一天，不少老师主动到校扫雪。今日，我市各中小学、幼儿园等恢复正常上课。

　　据市教育局相关人员表示，对于停课影响教学进度的，各校可根据情况做好补课工作，以确保本学期的教学任务顺利完成。

　　环卫 凌晨仍在作业，城区主干道恢复畅通

　　昨日7时许，记者乘车沿古城路、王城大道、凯旋路等道路行驶发现，快车道上的路面积雪已基本清除完毕。

　　市环卫处党支部书记张珞说，全市环卫系统于22日就启动了冰雪天气应急响应。昨日凌晨，环卫工程就开始实施机械加上人工作业。

　　此次除雪，全市环卫系统共出动铲雪车21台、撒布机(车)14台、装载机3台、破冰机1台、垃圾运输车510余台、人力三轮车和电动保洁车1200台，人员近7000人，融雪剂200余吨。

　　目前，城区的所有主干道均已除雪完毕保持通畅，部分人行道还有少量积雪，环卫部门将尽快组织清理。

　　市政 连续作业，全市主要桥梁桥面已基本无冰

　　由于夜间桥面易结冰，为保证市民出行安全，负责我市桥梁除雪工作的市政建设集团从22日9时起至昨日10时，连续25个小时作业不停歇。

　　该公司养护工程部经理黄同军介绍，自除雪应急预案启动后，市政建设集团共出动除雪车辆390余台次，人员240人，撒布融雪剂近160吨。为使桥梁除雪更彻底，又在昨日清晨组织集团390余名职工分别对西苑桥、王城大桥、牡丹桥、洛阳桥等横跨洛河的主要桥梁的人行道进行了再次的人工除雪。

　　截至昨日中午，我市各大主要桥梁的桥面已基本无冰。

　　供电 拉网式排查力保供电安全

　　昨日，记者从国网洛阳供电公司了解到，我市此次突降暴雪后，该公司根据电网迎峰度冬方案和雨雪天气应急预案，采取了一系列应对措施来保障城市区居民可靠用电。

　　国网洛阳供电公司配电运检室副主任余立平说:“截至23日17时，我们已完成对市区12座开关站、34条高低压线路、62台配电变压器的拉网式排查。”目前我市气温较低，供电线路面临严峻考验，国网洛阳供电公司将持续做好雪天夜巡和高峰实测的相关计划安排，全力保障全市持续可靠供电。

　　扫雪 市民、企业积极清理积雪

　　在环卫工人辛劳的同时，市民和多家建设施工单位的义务付出也功不可没。

　　22日晚8时，市住建委积极组织市政集团、腾飞市政、河南六建、力大公司、河南三建、国安集团、洛阳信昌道桥、河南弘展市政公司等8家建设施工单位，积极参与全市主要道路的除雪除冰工作。据初步统计，这8家施工单位共出动人员300余人，各类车辆及机械70余台，连夜清理出了总长度约124公里道路，有效保障了全市主要干道交通畅通。

　　此外，不少市民、商家纷纷加入扫雪队伍，人人除雪成风尚。

　　救灾 群众正常生产生活基本无碍

　　市减灾委员会办公室发布的本次降雪首次灾情通报显示，在这场暴雪中，全市有512亩蔬菜大棚受灾，直接经济损失约218.7万元。

　　灾情通报显示，此次大范围降雪，给我市交通、农业以及人民群众生产生活造成不同程度影响。据初步统计，灾害共造成宜阳、汝阳、洛宁、洛龙、吉利5个县(区)1245人受灾，21户41间房屋不同程度损坏，512亩蔬菜大棚受灾，直接经济损失约218.7万元。

　　市民政局救灾科有关负责人说，经过初步摸排，此次暴雪尚未对人民基本生活造成重大影响，受灾群众正常生产生活基本无碍，各县(市)区民政部门已安排人员到田间地头进一步调查受灾情况，并紧急组织救灾物资，以便有需要时能第一时间发放到受灾群众手中。

　　另外，市绿化工程管理处相关负责人表示，截至昨日19时，绿化部门已接到市民各类反映险情电话1500起，排除树木断枝、倒伏等险情3600起，其中大型断枝、倒伏500多处。

　　该负责人表示，目前抢险救树工作已经全面展开。如再遇大雪，建议车主尽量不要将车辆停放在树木下。如果市民发现行道树断枝、倒伏等情况或有安全隐患的，可及时拨打110报警电话，绿化工人会第一时间赶往现场处理。（洛阳晚报记者 连漪 王澍 焦琳 牛鹏远 邓超 李雨璐 通讯员 张效纲 郑泽宁 郭琦 张静 牛国梁 焦珊珊 贾光明 王明广）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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