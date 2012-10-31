22日23时许，河南力大建设公司组织大型机械连夜清除龙门大道积雪 记者 梅占国 摄

22日至昨日，我市启动应急响应机制，全市各级各部门上下联动、通力协作，积极有序应对此次低温雨雪冰冻天气。目前，市区主次干道、重点区域，各县(市)城区除雪作业已接近尾声，城乡居民生产生活秩序井然。

为有效应对22日我市的大范围降雪，省委常委、副省长、市委书记李亚作出重要批示，强调坚持以人为本、安全第一，采取强有力的措施积极应对低温雨雪冰冻天气影响，确保城乡居民正常的生产生活秩序。市委办公室、市政府办公室22日联合下发《关于做好低温雨雪冰冻天气应对工作的紧急通知》，要求全市各级各部门做好低温雨雪冰冻天气应对工作，严防重特大事故发生。

根据雪情变化，市城市区冰雪天气应急指挥部及时启动应急响应机制，并于22日晚7时升级为一级应急响应，及时发布最新情况，有效协调全市各级各部门积极有序应对此次低温雨雪冰冻天气。

一级应急响应启动后，22日晚，我市紧急召开冰雪天气应急处置工作部署会议，对城市区除雪除冰工作进行统筹安排。随后，各城市区也相应启动了应急预案，督促辖区各单位及时启动冰雪天气应急响应，做好冰雪灾害应急抢险，同时全力开展除雪除冰工作。此外，记者了解到，各县(市)也纷纷启动应急机制，最大限度降低此次低温雨雪冰冻天气给人民群众生产生活带来的影响。

市城市监察管理局作为指挥部办公室所在单位，加大城市道路冰雪天气清雪除冰工作的指挥协调力度，及时收集、汇总城市区清雪除冰工作情况，并通过指挥部向全市各相关单位传递最新消息，指挥各地、各部门有效应对。

同时，市气象局积极通报降雪、雪深最新情况，为各级各部门及时应对提供保障；市交通运输局及时发布全市公交线路运行情况，汽车客运站交通运营、旅客滞留和安排情况；火车站、机场等部门及时发布车次、航班变化情况，为旅客出行提供参考依据；全市报纸、广播电视、网络等媒体宣传部门也积极向广大群众发布动态城市道路清雪除冰、公交运行等最新情况，引导社会公众做好防雪抗冻工作。

市住建委积极做好城市燃气、自来水、热力等公用设施保障，组织部分施工单位参与积雪清除及抢险工作；市公安局组织疏散车辆和滞留群众，并对主次干道交通秩序进行维护和疏导；市教育局下发紧急通知，昨日全市中小学和幼儿园停课一天；市民政、商务、发改、供电、通信等部门也积极做好要素保障，保障市场供应平稳、居民正常生活有序。

紧急除冰除雪，洛阳机场昨日重新开放 记者 潘郁 摄

我市各单位持续强化安全生产工作。市安监局统计数据显示，截至昨日记者发稿时，我市未发生因降雪造成的生产安全事故，企业生产运行总体平稳。

汝阳县是我市此次降雪量最大的。降雪后，汝阳县立即启动低温雨雪冰冻天气应急预案，组织城管部门连夜出动铲车等做好道路除雪除冰工作，同时积极做好运力资源调度、旅客疏导等“保畅通”应急准备，加强粮、油、肉、菜等农副产品市场供应、调运和价格监管，及时开展灾害隐患排查，最大限度减少损失。23日一早，该县2000余名机关工作人员动手清雪。目前，县城各条道路已实现畅通。

在全市各级各部门的协同配合下，截至昨日下午，城市区、各县(市)城区除雪除冰工作已接近尾声，我市此次冰雪天气一级应急响应也已解除。今日，各相关部门还将继续开展后续工作，确保城乡居民正常的生产生活秩序。（洛阳日报记者 李东慧）