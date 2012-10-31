本报讯(记者 孙欢) 2016年央视春晚除在央视演播大厅设立主会场外，还设置了东、南、西、北4个分会场，分别是泉州、深圳、西安和呼伦贝尔。记者昨天从知情人处获悉，2017年央视春晚欲延续“4个分会场+1个主会场”的晚会模式，目前已基本确定的分会场有广西桂林与四川西昌。

根据四川当地媒体报道，央视春晚导演团队在半月前已经抵达四川凉山州考察，对当地自然风光及民族风情、人文科技与历史积淀很感兴趣，最终经过反复考察，报请有关部门批准，西昌将作为央视2017年春晚在中国西部的唯一一个分会场。

此外，广西电视台新闻频道官方微博“广西新闻频道”也在昨日发布消息，称2017年央视春晚在桂林设置分会场，且选址已经落定——即桂林的标志性景点象鼻山，“象鼻山被薄雾笼罩，如梦似幻，漓江烟波缥缈，美不胜收，山水和谐相融构成了我国南方最具代表性的自然美景。”

记者从知情人处获悉，目前桂林分会场已经开始水景舞台的搭建工作，桂林将突出象鼻山这一山水文化元素，同时运用先进声光电技术，搭建文化与自然山水融为一体的舞台。桂林分会场的总导演已经确定为央视著名导演孙滨，孙滨曾是猴年春晚泉州分会场的总导演。

一西一南两大分会场已经基本确定，另外两个分会场又会花落哪城？记者了解到，另外两个分会场还未完全确定，目前圈内有两种不同说法，一说是浙江杭州与天津，一说是上海与哈尔滨。

和分会场选址同期而动，目前春晚节目也在紧张筹备，除了语言类节目进入二审外，延续“开门办春晚”会风的央视春晚于近日在官方网站正式发出“征集令”，开辟官方报名邮箱chunwan2017@vip.cntv.cn面向全国征集节目与创意。此外，央视鸡年春晚导演组还号召有才华的个人毛遂自荐，声称“这个舞台不限类型，只要你认为足够精彩；这个舞台不限形式，只要你认为足够创意。快快行动，把你的节目音频视频文案创意统统砸过来，说不定下一个家喻户晓的春晚新星就是你”。