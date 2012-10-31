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衡阳市委原书记李亿龙被双开：长期用公款雇佣保姆
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-11-23 15:54
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　　经湖南省委批准，湖南省纪委对第十届湖南省委委员、衡阳市委原书记、省委农村工作领导小组副组长李亿龙和第十届省委委员、湖南日报报业集团有限公司原党委书记、董事长覃晓光严重违纪问题进行了立案审查。

　　经查，李亿龙违反政治纪律，在组织谈话函询时，不如实说明问题，且采取与他人串供、退赃等方式对抗组织审查；违反中央八项规定精神，贪图享乐，在生活上搞特殊化，长期使用公款雇用专职保姆为其提供生活服务；违反组织纪律，独断专行，在干部选拔任用中为他人谋取利益，本人或其特定关系人收受财物；违反廉洁纪律，收受礼金，用公款支付个人费用；违反生活纪律，道德沦丧，与多名女性发生不正当性关系，搞权色、钱色交易。违反国家法律法规规定，滥用职权在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物。

　　覃晓光违反政治纪律，采取与他人串供、向组织提供虚假情况等方式，对抗组织审查；违反组织纪律，利用职权在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，收受礼金；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系。违反国家法律法规规定，利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，滥用职权违规将公款借给他人使用并收受财物。

　　李亿龙、覃晓光身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，顶风违纪，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》和参照《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经湖南省纪委常委会议、湖南省委常委会议研究，并报经中央纪委常委会议讨论、中共中央批准，决定给予李亿龙、覃晓光开除党籍处分；经湖南省委批准，给予李亿龙、覃晓光开除公职处分，并将他们涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

　　(原标题为《 【重磅】李亿龙、覃晓光严重违纪被“双开”》)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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