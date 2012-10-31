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洛阳新增2家4A级旅游景区和1家省级旅游度假区
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网 2016-11-23 15:41
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　　洛阳网讯 近日，河南省旅游局发布国家4A级旅游景区和河南省省级旅游度假区公示，洛阳市中国薰衣草庄园、恐龙谷漂流景区新荣膺4A级景区，白云山旅游度假区荣获河南省省级旅游度假区。

　　中国薰衣草庄园以“三年争创4A级国家旅游景区”为目标，不断加大资金投入和建设力度，扎实开展创建4A级旅游景区活动。先后投入资金2亿元，改造软硬件设施，景区品味和吸引力大大提升。截止2016年9月底景区累计接待游客量百万人次(其中国外游客达10万人次)，取得良好社会经济效益。

　　去年以来，洛阳恐龙谷漂流景区全力投入国家4A级旅游景区创建中，景区投入资金5400多万元，对道路交通、游客中心、生态停车场、景区大门、标识系统、游步道等基础设施建设进行改造，建设旅游专用公路靳太路、景区游览体系、服务设施，建立健全管理规章制度，开展旅游培训，提高了综合服务水平。

　　白云山森林旅游度假区坚持“科学规划、科学管理、有序开发、保护生态”，对度假区内的旅游公厕、标识标牌、游步道、游览栈道等按照国标进行了升级改造，建成标准化监控中心，强化休闲功能开发服务，建设森林度假木屋酒店、锦源山庄、氧都接待中心、彩云山庄、山花度假村等20家高中低档宾馆和饭店，满足不同层次游客的需求。

　　据介绍，截止目前洛阳有5A级景区5家，4A级景区18家，3A级景区13家, 2A级景区5家。自2014年国家开展旅游度假区评定以来，洛阳市龙门石窟和白云山旅游度假区先后荣膺省级旅游度假区。(记者 白银龙 通讯员 孙倩楠)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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