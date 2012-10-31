原标题：摄影师在苏格兰西部高低拍摄到罕见的“雾虹”

英国广播公司(BBC)11月23日报道称，苏格兰西部地区的兰诺赫高地(Rannoch Moor)惊现罕见的“白色彩虹”。当这令人难以置信的白色彩虹出现的时候，摄影师尼科尔森(Melvin Nicholson)当时正在荒野中，拍下这一美景。

尼克尔森当时拍摄到的画面

尼科尔森表示，这种没有颜色的彩虹是由形成雾气的微小水珠组成的。他说：“能够目睹这个美景简直太神奇了。通常只有当太阳在你身后而你正盯着看的时候才能看到。一棵在风中摇曳的孤树，以雾虹做轮廓。这就成了完美的画面。”

他表示：“这超出了魔幻，你在未来的很长一段时间都会记着这一天。”另外在苏格兰的凯恩戈姆山脉也有人见到了这种白色的雾虹。

凯恩戈姆山脉的白色雾虹

“白色彩虹”就是雾虹(fogbow)，这是一种与彩虹相似的天气现象，太阳光经由水分子反射和折射后形成。雾虹在空中出现时，看起来像是一座拱形雾门。

雾虹(资料图)

雾虹没有颜色，显示为白色，有时被称为“白色彩虹”，原因是水滴非常小(小于0.05毫米)，以至于光的衍射效应变得很重要，盖住了颜色。在彩虹的内层，光线是以清晰明确的路线被折射而形成的。

雾虹则是由更小的水滴从更广的范围反射太阳光形成的，所以雾虹有时呈现出淡淡的蓝色和微红色。这种奇异的景象经常出现在丘陵，山区和冷海雾中，还偶尔出现在伴有雾的日出时分。