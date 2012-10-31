上期说到，夏王相死去时，其妃已怀有身孕。后来，她侥幸逃脱寒浞集团的追杀，生下少康。少康从小就很聪明，他初懂人事后，母亲就告诉他祖上失国的惨痛经过，叮嘱他日后报仇复国。从此，少康发愤图强，立志要夺回天下。长大后，少康依靠有虞氏部落和夏朝旧臣伯靡的帮助，重新召集部众，成立一支精锐之师，经过周密的准备后发动复国战争，最后收复斟鄩，光复夏朝。

夏朝“王子”的复仇

根据《左传》记载，夏王相虽然在帝丘被攻破时被寒浞之子寒浇所杀，但那时，其妃——有仍氏女子后缗(mín)已怀有身孕，从墙洞中爬出，回到娘家有仍氏部落(在今山东省济宁市一带)，躲过寒浞军队的追杀，并生下相的儿子少康。

少康自幼聪慧，懂事后听母亲述说了先祖的伟大功绩和祖父、父亲的悲惨遭遇之后，坚定了发愤图强、报仇复国的决心。

少康首先在有仍氏部落做牧正，也就是负责畜牧，他和手下积极畜牧耕织，练兵习武，伺机复国。

寒浇打探到少康的下落，派兵前往有仍氏部落企图赶尽杀绝，少康提前得知消息逃往有虞氏部落，才躲过追杀。更重要的是，在有虞氏部落，他遇到了自己复国道路上的一位贵人——虞思。

虞思同情少康的遭遇，让少康在部落里做庖正管理膳食，将女儿嫁给少康，还给少康划分土地、人口供他统领，少康总算有了复国稳固的根据地。

后来，少康又在夏朝旧臣伯靡的帮助下，号召那些被后羿和寒浞赶出家园的夏朝旧部团结起来，逐渐建立起自己的复国大军。

经过周密准备，少康开始了复国战争。少康消灭了寒浇，少康的儿子杼消灭了寒豷(yī)。最后寒浞也被杀，寒浞集团彻底覆灭，少康收复斟鄩，光复夏朝。

一个“好汉”三个帮

少康的复国之路可谓曲折，但运气不错，关键时刻总有人帮忙，说明当时诸部落对世袭制已基本认同。在少康的复国道路上，有三个人起到了极为重要的作用。

第一个便是有虞氏部落首领虞思。《史记·夏本纪》记载：“天下诸侯皆去商均而朝禹，禹于是遂即天子位。”虞思的父亲是商均、祖父是舜。商均虽未能继承王位，但当禹的后代遭遇危难，虞思并没有落井下石，而是倾心帮助，为其复国提供根据地，体现出舜后人的好生之德。

少康的第二个贵人是伯靡。夏朝旧臣伯靡，太康失国时曾归附后羿，后来受寒浞所逼，逃到有鬲氏(今山东省德州市附近)处避居。依靠有鬲氏力量，他帮助少康收笼被有穷氏攻破的斟灌氏、斟鄩氏等夏朝遗民，组织力量，帮助少康壮大军队，奠定了少康复国的基础。

少康的第三个帮手是女艾。在复国战争开始前，少康派女艾潜入寒浞集团内部，详细探查各方情况。

少康是我国历史上有记载的第一个使用间谍的国君。可以说，没有女艾的情报搜集工作，少康是很难在信息十分闭塞的情况下做到知己知彼，并取得最终胜利的。

自幼历尽苦难的少康，复国后能勤于政事，讲求信用。在其治理下，天下安定，文化兴盛，各部落都拥戴他，夏朝再度兴盛，史称“少康中兴”。

有学者认为，少康的复国历程堪称统治者夺取天下的教科书：欲为帝王，首先要立下夺取天下的大志；要时刻警醒、善于躲避危险；要有自己稳固的根据地；要有得力干将，帮助其居中联络各方诸侯全力征战；要充分掌握对手的情况，方能取得成功。少了任何一个部分，都难以达到预期效果。

言说不尽的故事

少康的故事结束了，但是他的故事并未湮没在历史的尘埃中，反而在后世一次又一次被人提起、述说。

《左传》记载，春秋时期，晋国大臣魏绛在劝谏晋悼公时，就举了少康复国的例子。魏绛除述说寒浞之恶外，还对寒浞集团失败原因进行了总结：“少康灭浇于过，后杼灭豷于戈。有穷由是遂亡，失人故也。”明确提到寒浞集团之所以失败，是失去了贤人，以此提醒晋悼公注意听取建议。

《史记》记载，春秋时期，吴王夫差大败越王勾践后，勾践表示愿意臣服于吴国，夫差想同意，但伍子胥不同意，除了仔细讲解少康复国故事，还明确提到：今天的吴国没有那时的寒浞集团那样强，勾践的实力却比少康的力量还强大，现在不趁机消灭，反而要宽恕他们，是给自己日后找麻烦。何况勾践能坚韧吃苦，现在不消灭，今后一定后悔莫及。

富有远见的伍子胥说对了，勾践后来忍辱负重，终于击败吴王夫差，夫差自刎之前说道：“吾悔不用子胥之言，自令陷此。”

直到晚清民国时期，仍有人提到了少康复国的故事，不过，在这里，少康复国的故事被作了另一番解读，影响了历史的发展。

爱新觉罗·溥杰在《溥杰自传》中提到：“后来我陪溥仪在毓庆宫读书，陈宝琛老师在教《御批通鉴辑览》讲到少康的八旬老臣伯靡奔有鬲氏借外援中兴夏王朝的那一段时，也意味深长地说：‘臣就是皇上的伯靡。’诸如此类的熏陶教育，都使我滋长了一种要振兴清室必须借助外援的思想。”这或许是后来两人投靠日本侵略者的一个原因吧。(洛阳日报记者 苏楠)