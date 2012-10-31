新华社圣地亚哥11月22日电（记者王进业霍小光）国家主席习近平22日在圣地亚哥联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会总部出席中拉媒体领袖峰会开幕式。智利总统巴切莱特陪同出席。

习近平抵达时，受到巴切莱特及联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳等热情迎接。巴尔塞纳欢迎习近平到访联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会并出席中拉媒体领袖峰会开幕式。

在热烈的掌声中，习近平发表题为《开创中拉媒体合作新局面》的致辞。

习近平强调，首届中拉媒体领袖峰会正式举办，是中拉媒体交往史上的一次创举，也是一大盛事。“声同则处异而相应，德合则未见而相亲”。媒体交流是中拉关系的重要组成部分。中拉媒体在继承和发展中拉人民友谊方面大有作为。

习近平就深化中拉媒体合作提出3项主张。一要相互借力，携手提升中拉媒体影响力，向世界展示更加真实鲜活的中国和拉美，在世界和平与发展等重大问题上共同发出声音。二要坚定信念，共同助力中拉务实合作实现新发展，提升双方合作热情和信心，推广富有创新精神的合作模式。三要互学互鉴，推动中拉媒体交流合作再上新台阶。中方已经宣布将设立中拉新闻交流中心，邀请拉美部分媒体记者赴华工作学习。同时，未来5年，中方还将为拉美和加勒比国家培训500名媒体从业人员，实现双方媒体事业共同繁荣。

习近平指出，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会在促进中拉合作方面发挥着重要作用。希望经济委员会推动双方发展战略对接，为中拉关系发展作出新贡献。

王沪宁、栗战书、杨洁篪等出席。