新华社北京11月22日电(曾涛、闫西海)中国载人航天工程办公室和中国航天科技集团公司22日在京举行神舟十一号飞船返回舱开舱仪式，与研制单位和搭载单位代表共同见证搭载物品出舱。

22日下午，随着开舱指令的下达，工作人员使用开舱“钥匙”打开返回舱，陆续取出搭载物品并进行移交。这次移交的搭载物，既有搭乘神舟十一号飞船飞行33天的物品，也有跟随天宫二号空间实验室飞行66天、由神舟十一号航天员带回的物品。

现场移交的搭载物品包括解放军总医院科研团队的医学实验生物样本，香港中学生设计的太空实验装置，云南、宁夏、陕西和天士力集团等搭载的特色农作物和药材种子(种苗)，西藏和山东搭载的纪念哈达、潍坊风筝等。仪式上还展示了共青团中央搭载的由全国优秀志愿者代表共同绣制的中国青年志愿者旗帜。

中国载人航天工程副总指挥张育林表示，为有效拓展载人航天应用领域，历次飞行任务均利用搭载余量安排部分具有较强科研价值、经济效益或文化意义的搭载项目。后续，随着中国空间站这个国家级太空实验室的建成运营，随着中国人探索太空的脚步越来越大、越来越远，载人航天将进一步发挥服务国计民生的科技引领作用，其综合效益将更加凸显。

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