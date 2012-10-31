父母与孩子的沟通除了能改善“读写障碍”，还能发挥多大的积极作用，值得深思。

近日，在河南省首届学校社工研讨会暨读写障碍知识分享会上，相关专家对儿童“读写障碍”问题进行了解答。专家称，有读写障碍的孩子不是“笨“，相反可能在别的领域有超人的天赋；家长在发现孩子有“读写障碍”时，应耐心与孩子沟通，倾听孩子的话语，这也是预防的好方法。

何为“读写障碍”？想必许多家长也是头次听说。这种“源于左侧脑的功能障碍”，会导致孩子在语言听说、读写方面落后于同龄人。过去不少被说是“嘴笨”“开窍晚”的孩子，或许也属此类。

据专家说，“全国有10%的中小学生存在‘读写障碍’ ”。相关媒体也报道称，全国有近1500万儿童存在不同程度的读写困难。如此数据应该足以引起家长们的重视——虽然“读写障碍”可能不算严格意义上的疾病，但鉴于其有可能影响孩子的身心成长，肯定是越早矫治越好。

值得注意的是，在关于“读写障碍”儿童的调查报道中，“不被理解”“性格孤僻”等字眼被多次提及。一些家长坦言，看到孩子在读写上的差劲儿表现，经常对其出言训斥。对“读写障碍”缺乏了解固然是原因之一，然而，更大的问题在于，鲜有家长能真正了解孩子因读写困难而产生的痛苦——“又不感冒发烧，玩儿的时候没事儿，一到学习上就不中用，不是懒是啥？”

抛开“读写障碍”不谈，许多孩子都有过类似体验：遇上事儿了，心里难受，跟父母说后多半会换回一顿“小孩子别没事儿找事儿”之类的不屑回应。中国家长能做得了三迁的孟母，也可能熟读曾文正公家训，为孩子支出更是从不吝啬。可惜的是，许多家长却不会走进或者不想走进孩子的内心世界。诸多关于家庭沟通的调查显示，超过70%甚至更高比例的受访孩子感到“自己与父母很疏远”。能和父母成为朋友，是很多中国孩子曾有的奢望。

父母居高临下的说教式家庭教育方法，是导致此现象的原因之一。孩子是不是父母的附庸？在获得足够的经济能力前，孩子在家庭中是否能获得话语权？这些问题，我们能回答好吗？

这些年来，青少年自杀、犯罪的报道不时见诸媒体。除了惊讶于一些孩子的“玻璃心”，家长确实也该反思一下孩子们的心灵为何如此脆弱。父母与孩子的沟通除了能改善“读写障碍”，还能发挥多大的积极作用，值得深思。（新闻观察员 洛谭）