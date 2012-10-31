原标题：国家卫计委：全国性公共场所控烟条例有望今年出台

新华社上海11月22日电(记者 陈聪 龚雯)国家卫生计生委宣传司司长毛群安22日说，中国目前已经有近20个城市制定了公共场所无烟的法律法规，全国的公共场所控烟条例正在立法进程之中，有望今年公布实施。

毛群安在当天举行的第九届全球健康促进大会新闻发布会上说，公共场所控烟、减少烟草对人类的危害，这是全球的共识，也是健康促进的重要工程。

据了解，上海市人大常委会近日表决通过了新修订的《上海市公共场所控制吸烟条例》。明年3月1日起，上海公共场所控烟范围将扩大，室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内禁止吸烟。这一措施得到世界卫生组织总干事陈冯富珍的赞赏。

毛群安强调，通过立法的形式来严格控制公共场所吸烟，这本身就是健康的促进。他指出，随着科学的研究，我们不断发现烟草对人的健康影响是多方面的。吸烟行为要真正得到纠正，需要公众对烟草危害充分认识，需要吸烟人的自觉。不吸烟的人要学会运用法律武器，来维护公共场所的无烟环境。

毛群安说，中国政府加大对公众进行烟草危害的宣传，同时也在通过立法以及烟草制品税价的改革等方式，来履行世卫组织倡导的烟草框架公约的要求。

第九届全球健康促进大会21日至24日在上海举行，大会21日发布《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》，呼吁各国政府承诺将健康促进融入可持续发展议程。