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卫计委：全国性公共场所控烟条例有望今年出台
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 来源：新华社 2016-11-23 09:05
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　　原标题：国家卫计委：全国性公共场所控烟条例有望今年出台

　　新华社上海11月22日电(记者 陈聪 龚雯)国家卫生计生委宣传司司长毛群安22日说，中国目前已经有近20个城市制定了公共场所无烟的法律法规，全国的公共场所控烟条例正在立法进程之中，有望今年公布实施。

　　毛群安在当天举行的第九届全球健康促进大会新闻发布会上说，公共场所控烟、减少烟草对人类的危害，这是全球的共识，也是健康促进的重要工程。

　　据了解，上海市人大常委会近日表决通过了新修订的《上海市公共场所控制吸烟条例》。明年3月1日起，上海公共场所控烟范围将扩大，室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内禁止吸烟。这一措施得到世界卫生组织总干事陈冯富珍的赞赏。

　　毛群安强调，通过立法的形式来严格控制公共场所吸烟，这本身就是健康的促进。他指出，随着科学的研究，我们不断发现烟草对人的健康影响是多方面的。吸烟行为要真正得到纠正，需要公众对烟草危害充分认识，需要吸烟人的自觉。不吸烟的人要学会运用法律武器，来维护公共场所的无烟环境。

　　毛群安说，中国政府加大对公众进行烟草危害的宣传，同时也在通过立法以及烟草制品税价的改革等方式，来履行世卫组织倡导的烟草框架公约的要求。

　　第九届全球健康促进大会21日至24日在上海举行，大会21日发布《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》，呼吁各国政府承诺将健康促进融入可持续发展议程。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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