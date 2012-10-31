大家能出把力出把力，自扫门前雪，就有望在最短时间内化解大雪带来的不便——举手之劳，功莫大焉。

暴雪预警，道路结冰预警，开车惴惴不安，骑车亦是难行，连走路也容易摔跤——虽然有心理准备，但昨天雪之大，还是令很多市民没有想到。

早已电气化的城市越来越摩登。各种各样的照明设施，让昼与夜的界限早被打破；大楼、空调、暖气等现代化设施，也冲淡了四季，让人越来越少关注天气。这场初雪让我们欣喜，不仅因为它有助于驱走雾霾，更因为它激活了对季节与自然的感受。所以，银装素裹的洛阳，从昨天开始不断出现在洛阳人微信朋友圈的照片里。

但是，大雪不只是一道让人赏心悦目的风景，它也是一面镜子，一道动员令，它考验城市应急预案、应急机制和抗风险能力，体现城市的文明素养和人情温度。

大雪是扫雪令。很多地方积雪多，环卫工人、物业保安铲冰扫雪，任务挺重。暴雪带来的影响是短暂的，大家能出把力出把力，自扫门前雪，就有望在最短时间内化解大雪带来的不便——举手之劳，功莫大焉。

大雪是孝心令。对于年轻人来说，大雪是风景，是乐趣；但对很多老年人来说，大雪意味着危险。每逢下雪天，老人出门买菜购物就成了一个难题。路面湿滑，老人腿脚本就不灵便，出门都是难题！邻居、社区，特别是儿女们，在这样的极端天气里，别只满足于叮嘱老人“天冷，多穿点儿；路滑，别外出”，更应该及时看看老人，给他们买点儿菜，就是帮了大忙。

雪是爱心令。天气寒冷，对一些群体来说，需要更多的关爱。比如，低收入家庭的保暖问题，工地上的外来工人住房安全与保暖问题。如果遇到需要帮助的人，不妨给他们一些咱们力所能及的温暖。

当然，向每一名奋战在风雪中的劳动者致敬，更是必须的。

交警、环卫工人、公交司机、的哥的姐、网约车司机，还有电力、供暖等等行业奋战在一线的劳动者，每当大家为没有泥足深陷而感到庆幸，为家中明亮温暖而感到幸福，心中会默念你们的付出：谢谢你们！（新闻观察员 洛谭）