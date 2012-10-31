2017年河南高考报名已于21日9时启动。为确保考生顺利报名，省招办日前公布了《河南省2017年普通高校招生网上报名使用手册》，明确一个手机号只能由一名考生注册，一台电脑同时只能供一名考生使用……昨日，市招办普招科科长高冰南就报名注意事项进行提醒。

提醒一

网上报名可通过两条路径

今年，考生网上报名有两条路径

A登录“河南省招生办公室”网站(http://www.heao.gov.cn)，在首页点击“网上报名”进入网上报名页面。

B直接访问https://pzwb.heao.gov.cn，进入考生服务平台的网页。

“结合以往经验，推荐大家使用IE9浏览器、360浏览器、QQ浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器等。”高冰南表示，如果使用IE浏览器无法正常打开网页，可使用IE9及以上版本浏览器(IE9以下版本存在安全隐患)或者在IE浏览器的“工具”菜单中选择“Internet选项”，在“高级”页签中勾选“使用TLS 1.0”。

另外，一台电脑同时只能供一名考生使用，两名或两名以上的考生不能同时使用一台电脑进行报名操作。

提醒二

同一身份证号只能注册一次

按照规定，考生首次使用报名系统，需要先注册。高冰南说，报名序号和注册密码是考生网上注册必要的凭据，考生须先到各报名点或县(区)招办缴纳报名费用，然后领取报名序号和注册密码。考生领取报名序号后请先核对报考的类型、类别是否正确，如有问题，及时向报名点或县(区)招办反映；如信息无误，则按照领取的报名序号和注册密码进行网上注册并完成网上报名。报名序号和注册密码在注册成功后不再使用。

注意

网上注册时身份证号必须为15位或者18位，最后一位如果是字母“X”的话，可以为大写字母也可以为小写字母，如果考生填的是小写字母，系统会自动转换成大写字母。同一身份证号只能注册一次。

仅限河南省内手机号注册

提醒三

网上注册时须填写手机号码

省招办将通过10639639公益短信息平台向填写手机号码的考生发送免费短信息，为考生提供安全服务、信息服务，用于平台登录提醒、重置密码验证、填报志愿确认、通知成绩及录取结果。

“往年，一些考生因为填写的手机号有误，导致接收不到服务信息，以致错失机会。”高冰南提醒考生按要求填写：

●仅限填写河南省内的中国电信、中国联通或中国移动手机号码；

●同一个手机号只能由一名考生注册使用；

●确保此号码从报名到录取期间持续有效，即确保该手机号在2017年9月底前可正常使用；

●确保考生或者考生监护人是该号码的注册使用人，以免手机丢失无法补办。

提醒四

网上注册成功后不能修改

如果考生是普高应届生或是参加过2011年至2016年高考的往届生，在页面中可以直接看到自己的姓名、身份信息、学业水平成绩等，否则考生要自行填写。如果需要修改身份证号，考生可关闭当前页面重新注册。

高冰南提醒，考生在填写信息时，须确保姓名、身份证号等与身份证信息一致，姓名不使用同音字或相近字，如果考生姓名超过5个汉字，只填写前5个。注册成功后，考生将不能再修改考生姓名、身份证号等所有信息。填写完毕后，考生要认真核对，确保无误后点击“保存”。注册保存成功后，原有的报名序号和注册密码将不能再使用。

需要特别提醒的是，最后一次修改报名数据3分钟后，可以点击“报名结束”按钮结束整个报名。一旦确认提交后，考生自己将无法修改报考信息。为了考生个人信息的安全，请考生操作结束后，点击“退出”按钮安全退出系统。（洛阳晚报记者 王晓丹 见习记者 刘敏）