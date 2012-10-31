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洛阳市三民警参评全省“十大忠诚卫士”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-23 09:09
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　　在日前启动的第四届河南公安“十大忠诚卫士”媒体公众推选活动中，我市有3名优秀民警参评，他们分别是市特警支队突击大队教导员庆国伟、长春路派出所案件侦办大队一中队中队长滕龙和洛龙派出所社区大队四中队中队长、定鼎门社区民警潘丹勇。

　　庆国伟：

　　危急时刻冲在最前的“尖刀”

　　庆国伟今年48岁，从警20多年，因善于用心钻研、愿意扑下身子实践，积累了丰富的经验，成为巡逻防控、应急处突工作的专家。在全市巡逻防控工作中，庆国伟与战友根据街面治安警情划分巡逻网络，确定并部署重点区域，制订针对性很强的方案，保证了巡控工作的有效开展。

　　2015年9月8日，伊滨区发生一起劫持人质案件。庆国伟主动要求加入突击组，并抓住机会将嫌疑人扑倒在地。犯罪嫌疑人死死咬住庆国伟的右手拇指，企图脱身，庆国伟忍痛死死摁着嫌疑人，直到人质被成功解救。混战中，庆国伟面颊被划伤，右手拇指第一指节险被咬掉。

　　每逢重大节日，每遇重大活动，庆国伟都主动放弃与家人、朋友欢聚的机会，坚守在执勤一线。

　　滕龙：

　　把工作做到极致的“神探”

　　非法吸收公众存款案件因涉案资金多、范围广、人员多、追款难，侦办压力很大。滕龙在困难面前敢于硬碰硬，并迅速成为一名“处非”工作业务能手。

　　在侦办一起非法集资案件时，腾龙带领民警远赴北京，短短7天，跑遍大半个北京城，走访银行30多家，查询账户700余个，终于查清涉案公司资金链的第一环节。之后，他和同事又辗转多地，成功抓获27名犯罪嫌疑人，追缴、冻结资金3000余万元，最大限度地为受害群众挽回了损失。

　　他在破案中心思缜密、锲而不舍，赢得了领导、同事和群众的一致好评。

　　2015年年初，滕龙的父亲被查出癌症晚期，病情恶化住进医院。当时正值“处非”案件攻坚阶段，他只能在每天下班后，拖着疲惫的身体到父亲病床前陪伴一会儿。5个月后，父亲走了，此时的滕龙依然在出差办案途中，心底的愧疚让他痛苦不已。

　　腾龙深爱着自己的家人，但他把这份爱藏在心底，化作勇于担当、冲锋陷阵的动力，用行动书写无悔青春。

　　潘丹勇：

　　社区居民心中的“常备药”

　　21岁从警，潘丹勇一干就是20年。在巡警、反扒民警、特警等岗位历练后，他最终选择扎根社区，做一名离群众更近一些的“片儿警”。

　　在社区民警的岗位上，潘丹勇用心面对群众的每一个诉求，把每天需要办理的事、接到的诉求都记录在案，从未间断。他还有一本叫作“重点服务对象”的小册子，上面登记着社区老人、残疾人等需要特殊照顾人员，每月电话回访和上门走访，了解他们的情况。对社区居民无微不至的关怀，使他成为社区居民心中的“常备药”，社区居民一有困难就第一时间想到他。

　　在平凡的岗位上，潘丹勇不断创新工作模式，拓宽服务群众的渠道。

　　他开通了失物招领微信公益平台，至今已送还丢失的钱包约2000个，现金累计10万多元。他把防火、防盗、防诈骗、非法集资、交通、道德规范、守法意识等知识融合在一起，绘制到棋盘上，发明了社区安全棋和校园安全棋，获得了国家专利。他设计组建了高科技消防体验室、交通安全体验基地，让辖区居民通过体验，受到最大化的安全教育……（洛阳日报记者 申利超 通讯员 任双波）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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